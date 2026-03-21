https://anlatilaninotesi.com.tr/20260321/cumhurbaskani-erdogandan-nevruz-bayrami-mesaji-toplumlarimiza-huzur-ve-dunyamiza-baris-getirmesini-1104402750.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı: Toplumlarımıza huzur ve dünyamıza barış getirmesini temenni ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevruz Bayramı nedeniyle yayımladığı videoda, "Nevruz'un ülkemize, kadim coğrafyamıza ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket... 21.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-21T11:54+0300

türki̇ye

nevruz

nevruz bayramı

recep tayyip erdoğan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/19/1103792933_0:42:3072:1770_1920x0_80_0_0_7eed50acc1a2da3bf18fe78b060dcc35.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevruz Bayramı nedeniyle yayımladığı video mesajında "Nevruzun getirdiği bahar ikliminin gönüllerimize umut, toplumlarımıza huzur ve dünyamıza barış getirmesini temenni ediyorum" dedi.Barış, huzur ve bereket dileğinde bulunduCumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları dile getirdi: Aziz milletim, Çok kıymetli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da ilk defa bizim himayemizde gerçekleşen Nevruz Anma Günü etkinliğini bu yıl Gaziantep'te gerçekleştiriyoruz. Öncelikle gönül ve kültür coğrafyamızın dört bir yanındaki kardeşlerimizin Nevruz gününü canı gönülden tebrik ediyorum.Tabiatın yeniden dirilişinin sembolü olan nevruzun ülkemize, kadim coğrafyamıza ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Coşku, neşe ve birlikteliği simgeleyen nevruzun ülkemizin yanı sıra komşularımızla yeni başlangıçların sembolü haline geldiğini görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.81 vilayetimizin yanı sıra Türk dünyasının dört bir ucunda aynı duygularla nevruz ateşinin etrafında toplanıyoruz. Bu duygudaşlığı daha güçlü kılacak bir adım olarak nevruzu hepimiz için ortak bir gün haline getirdik.2026 senesinde mevcut ivmeyi hızlandıracak, aile meclisimizin 13. zirvesine inşallah Türkiye’de ev sahipliği yapacağız. Bu vesileyle vatandaşlarımızla birlikte Azerbaycan'dan Kazakistan'a, Kırgızistan'dan Özbekistan'a, Türkmenistan'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Macaristan'a kadar tüm dost ve kardeşlerimizin Nevruz Bayramı'nı yürekten tebrik ediyoruz. Ayrıca Suriye, Irak ve şu günlerde savaşın yol açtığı sorunlarla boğuşan İranlı kardeşlerimizin de Nevruzlarını kutluyor, bu anlamlı günün bölgemizdeki savaşların sona ermesine vesile olmasını diliyorum.Nevruzun getirdiği bahar ikliminin gönüllerimize umut, toplumlarımıza huzur ve dünyamıza barış getirmesini temenni ediyorum.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260320/erdogan-3-adet-yerli-gokbey-helikopterimizi-saglik-filomuza-dahil-edecegiz-1104394224.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

