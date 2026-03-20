Annesinin adını taşıyan hastanenin açılışını yapan Erdoğan: 3 adet Gökbey helikopterimizi sağlık filomuza katacağız

Rize'de Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 adet yerli Gökbey helikopterinin sağlık filosuna ekleneceğini... 20.03.2026, Sputnik Türkiye

Rize'de yapımı tamamlanan ve annesinin adını taşıyan Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'nin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "3 adet yerli Gökbey helikopterimizi sağlık filomuza dahil edeceğiz. Nasıl ulaşımda eğitimde çağ atladıysak, nasıl savunma sanayi alanında ülkemize tarihi başarılar yaşattıysak sağlıkta da büyük bir başarı hikayesi yazdık. Eski Türkiye artık sağlık alanında da mazide kaldı." dedi. Erdoğan, "Bizim siyasi polemikle işi boş tartışmalarda işimiz yok" derken "Ana muhalefetin ve başındaki zatın nelerle uğraştığını siz görüyorsunuz. siyasi nezaket ve saygı desen hak getire. Etrafımızda füzeler uçuşuyor bölgemizde son yılların en ciddi krizi yaşanıyor ama bakıyorsunuz muhalefet partisinin umurunda bile değil" ifadelerini kullandı. Ayrı bir bahtiyarlık kaynağı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle: Değerli kardeşlerim bugün bayramın coşkusuyla birlikte şahsım için çok özel bir eseri hizmete vermenin sevincini yaşıyorum. Burada 1. sınıf sağlık hizmeti sunacak modern bir hastaneyi hizmete kazandırmış oluyoruz. Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'nin ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Rahmetli annemin adını taşıyan bu önemli sağlık tesisini Güneysu'ya kazandırmış olmak ayrı bir bahtiyarlık kaynağıdır. Sevgili anacığımı özlemle yad ediyor Cenab-ı Allah'tan kendisine rahmet niyaz ediyorum. Bu güzel hastanede sağlık hizmeti alacak kardeşlerimize şifalar diliyorum.Bizim önceliğimiz insandır insanımızın sağlığıdırBiz millete ve memleketimize hizmet için varız. Biz bu yola kendimizi adadık derken asla hamaset yapmıyoruz. Başkaları kendilerini çıkarlarına ve ikballerine adamış olabilir. Başkalarının önceliği siyasi hırsları koltukları olabilir ama bizim önceliğimiz insandır insanımızın sağlığıdır.2002'den beri ülkemizin sağlık altyapısını güçlendirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Sağlık sistemini çağa ve vatandaşların beklentilerine uygun hale getirdik. Türkiye sağlık noktasında her yıl yüz binlerce yabancıya sağlık hizmeti veriyor. Kovid-19 salgınında neler yaşandığını gördük. Güçlü sağlık altyapımız sayesinde salgını en az kayıpla atlatan ülke olduk. Bize gelişmiş diye örnek gösterilen ülkelerde yaşanan sahnelerin hiçbiri ülkemizde yaşanmadı.3 Gökbey helikopteri sağlık filomuza dahil edeceğiz3 adet yerli Gökbey helikopterimizi sağlık filomuza dahil edeceğiz. Nasıl ulaşımda eğitimde çağ atladıysak, nasıl savunma sanayi alanında ülkemize tarihi başarılar yaşattıysak sağlıkta da büyük bir başarı hikayesi yazdık. Eski Türkiye artık sağlık alanında da mazide kaldı. Şehir hastanemiz hizmete girdiğinde bu bölge sağlık üssü haline gelecektir. Bugün olduğu gibi şehir hastanemizin açılışını da birlikte yapacak o gururu da birlikte yaşayacağız.Dünya yansa bunların haberi bile olmazBizim siyasi polemikle işi boş tartışmalarda işimiz yok. Bizim gündemimizde Türkiye var Türk milleti var siz varsınız. Bizim gündemimizde etrafımızı saran ateş çemberinden ülkemizi uzak tutmak var. Diplomatik temaslarla bölgemizdeki savaşlara çıkış yolu bulmak var. Ana muhalefetin ve başındaki zatın nelerle uğraştığını siz görüyorsunuz. siyasi nezaket ve saygı desen hak getire. Etrafımızda füzeler uçuşuyor bölgemizde son yılların en ciddi krizi yaşanıyor ama bakıyorsunuz muhalefet partisinin umurunda bile değil. Dünya yansa bunların haberi bile olmaz. Binmişler her alamete nereye gittikleri belli değil."

