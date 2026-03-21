https://anlatilaninotesi.com.tr/20260321/cami-icerisinde-soyunup-kufurlu-video-cekip-yayimladi-yakalaninca-pisman-oldu-1104404775.html

Cami içerisinde soyunup küfürlü video çekip yayımladı: Yakalanınca 'pişman' oldu

Bir cami içerisinde yarı çıplak bir halde küfürlü konuşarak çektiği videoyu sosyal medyada yayımlayan bir kişi yakalandı. İfadesinde ise böyle bir tepki... 21.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-21T15:02+0300

2026-03-21T15:02+0300

2026-03-21T15:02+0300

türki̇ye

halkın dini değerlerini aşağılama

cami

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102525/72/1025257247_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_31abd554e0a51300eb140c7faa2df5c5.jpg

Bir camide küfürlü şarkı eşliğinde yarı çıplak halde çektiği bir videoyu sosyal medya kanalları üzerinden yayımlanan Emircan Y. isimli kişi yakalandı. İfadesinde 'pişman' olduğunu söyleyen şüphelinin bu tarz başka videoları da olduğu ortaya çıkarken dini değerleri aşağılama suçundan gözaltına alındı. Sosyal medyada büyük tepki çektiSosyal medyada bir cami içerisinde yarı çıplak halde küfürlü rap şarkıları eşliğinde çekilen bir videonun yayımlanması büyük tepki çekti. TikTok'taki videonun peşine düşen polis kısa süre içinde Emircan Y. isimli bir kişiyi Bursa'da gözaltına aldı. Dini değerleri aşağılama suçundan gözaltına alınan şüphelinin başka bir camide de aynı şekilde çekilen başka videolarının da olduğu ortaya çıktı. Emircan Y. ifadesinde, bu kadar tepki olacağını bilmediğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

halkın dini değerlerini aşağılama, cami