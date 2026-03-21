‘Buffy the Vampire Slayer’ yıldızı Nicholas Brendon 54 yaşında hayatını kaybetti
“Buffy the Vampire Slayer” dizisinde Xander karakteriyle tanınan Nicholas Brendon, 54 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun uykusunda doğal nedenlerle... 21.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-21T10:22+0300
10:22 21.03.2026
1990’ların kült dizilerinden “Buffy the Vampire Slayer” ile geniş kitlelerce tanınan oyuncu Nicholas Brendon’ın hayatını kaybettiği duyuruldu. 54 yaşındaki oyuncunun ölüm haberi, Instagram hesabından yapılan açıklamayla paylaşıldı.
Açıklamada Brendon’ın uykusunda, doğal nedenlerle yaşamını yitirdiği belirtildi. Paylaşımda, oyuncunun yalnızca ekran performansıyla değil, son yıllarda yöneldiği sanat çalışmalarıyla da öne çıktığı ifade edildi. Brendon’ın özellikle resim ve sanatla yakından ilgilendiği, bu alandaki üretimlerini ailesi, arkadaşları ve hayranlarıyla paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğu aktarıldı.
Oyuncunun ailesi adına yapılan açıklamada ise Brendon’ın geçmişte bazı sağlık ve kişisel sorunlar yaşadığına dikkat çekildi. Buna karşın tedavi gördüğü ve geleceğe dair umutlu olduğu vurgulandı. Aile, bu süreçte mahremiyet talebinde bulundu.

Nicholas Brendon kimdir?

Nicholas Brendon, 12 Nisan 1971’de ABD’de doğdu. Brendon, “Buffy the Vampire Slayer” dizisinde Buffy Summers’ın en yakın arkadaşlarından Xander Harris karakterine hayat vererek dünya çapında tanınmıştı. Dizi, 1997’den 2003’e kadar yedi sezon boyunca yayınlanmıştı.
Dizide yedi sezon boyunca yer alan Brendon, bu rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Kariyeri boyunca “Psycho Beach Party” ve “Coherence” gibi yapımlarda da rol aldı.
Öte yandan Brendon’ın kariyeri boyunca çeşitli zorluklarla mücadele ettiği biliniyor. Oyuncu, geçmişte alkol bağımlılığı nedeniyle rehabilitasyon sürecine girmiş, ilerleyen yıllarda da çeşitli hukuki sorunlar ve sağlık problemleriyle gündeme gelmişti. 2021 yılında omurga rahatsızlığı nedeniyle felç geçirdiği ve birden fazla ameliyat olduğu, 2022’de ise kalp ritmiyle ilgili sorunlar yaşadığı açıklanmıştı.
