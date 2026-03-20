Chuck Norris hayatını kaybetti: Aksiyon sinemasının efsanesi 86 yaşında vefat etti
Chuck Norris hayatını kaybetti: Aksiyon sinemasının efsanesi 86 yaşında vefat etti
Sputnik Türkiye
Aksiyon yıldızı ve dünya karate şampiyonu Chuck Norris, 86 yaşında hayatını kaybetti. Bruce Lee ile rol aldığı "The Way of the Dragon" filmiyle ün kazanan... 20.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-20T17:30+0300
2026-03-20T17:30+0300
2026-03-20T17:30+0300
Chuck Norris, uzun yıllar boyunca aksiyon sinemasına damga vuran kariyerinin ardından 86 yaşında yaşamını yitirdi. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, ünlü oyuncunun perşembe günü hayatını kaybettiği ve son anlarında ailesinin yanında olduğu belirtildi.Açıklamada, ölüm nedenine ilişkin detay paylaşılmazken, Norris’in “huzur içinde” vefat ettiği ifade edildi.Bruce Lee ile yükseliş: “The Way of the Dragon”Kariyerine profesyonel dövüş sporlarıyla başlayan Chuck Norris, 1960’lı yıllarda kazandığı dünya karate şampiyonlukları ile adını duyurdu. Ancak asıl çıkışını, Bruce Lee ile birlikte rol aldığı 1972 yapımı “The Way of the Dragon” filmiyle yakaladı.Bu film, Norris’i uluslararası alanda tanınan bir aksiyon yıldızına dönüştürdü.Hollywood ve televizyonun vazgeçilmez i̇smiChuck Norris, sonraki yıllarda özellikle düşük bütçeli ancak gişede başarılı olan aksiyon filmleriyle kariyerini sürdürdü.“Invasion USA” ve “The Delta Force” gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.Ayrıca uzun yıllar yayınlanan “Walker, Texas Ranger” dizisiyle televizyon dünyasında kalıcı bir iz bıraktı ve kült bir figüre dönüştü.Siyasi duruşu ile de gündemdeydiNorris, oyunculuk kariyerinin yanı sıra zaman zaman siyasi açıklamalarıyla da gündeme geldi. Özellikle sağ görüşlü politikalara verdiği destekle bilinen oyuncu, ABD’de muhafazakâr çevrelerde etkili bir figür olarak öne çıktı.Bir dönemin sembolüChuck Norris, yalnızca bir aksiyon yıldızı değil, aynı zamanda dövüş sanatlarıyla sinemayı buluşturan isimlerden biri olarak hafızalara kazındı. Kariyeri boyunca oluşturduğu güçlü imaj ve kült statüsü, onu popüler kültürün unutulmaz figürlerinden biri haline getirdi.
chuck norris, bruce lee, hollywood, abd
chuck norris, bruce lee, hollywood, abd
Chuck Norris hayatını kaybetti: Aksiyon sinemasının efsanesi 86 yaşında vefat etti
Aksiyon yıldızı ve dünya karate şampiyonu Chuck Norris, 86 yaşında hayatını kaybetti. Bruce Lee ile rol aldığı “The Way of the Dragon” filmiyle ün kazanan Norris, “Walker, Texas Ranger” dizisiyle televizyon tarihine geçti. Ailesi, ünlü oyuncunun huzur içinde ve ailesinin yanında vefat ettiğini açıkladı.
Chuck Norris, uzun yıllar boyunca aksiyon sinemasına damga vuran kariyerinin ardından 86 yaşında yaşamını yitirdi. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, ünlü oyuncunun perşembe günü hayatını kaybettiği ve son anlarında ailesinin yanında olduğu belirtildi.
Açıklamada, ölüm nedenine ilişkin detay paylaşılmazken, Norris’in “huzur içinde” vefat ettiği ifade edildi.
Bruce Lee ile yükseliş: “The Way of the Dragon”
Kariyerine profesyonel dövüş sporlarıyla başlayan Chuck Norris, 1960’lı yıllarda kazandığı dünya karate şampiyonlukları ile adını duyurdu. Ancak asıl çıkışını, Bruce Lee ile birlikte rol aldığı 1972 yapımı “The Way of the Dragon” filmiyle yakaladı.
Bu film, Norris’i uluslararası alanda tanınan bir aksiyon yıldızına dönüştürdü.
Hollywood ve televizyonun vazgeçilmez i̇smi
Chuck Norris, sonraki yıllarda özellikle düşük bütçeli ancak gişede başarılı olan aksiyon filmleriyle kariyerini sürdürdü.
“Invasion USA” ve “The Delta Force” gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Ayrıca uzun yıllar yayınlanan “Walker, Texas Ranger” dizisiyle televizyon dünyasında kalıcı bir iz bıraktı ve kült bir figüre dönüştü.
Siyasi duruşu ile de gündemdeydi
Norris, oyunculuk kariyerinin yanı sıra zaman zaman siyasi açıklamalarıyla da gündeme geldi. Özellikle sağ görüşlü politikalara verdiği destekle bilinen oyuncu, ABD’de muhafazakâr çevrelerde etkili bir figür olarak öne çıktı.
Chuck Norris, yalnızca bir aksiyon yıldızı değil, aynı zamanda dövüş sanatlarıyla sinemayı buluşturan isimlerden biri olarak hafızalara kazındı. Kariyeri boyunca oluşturduğu güçlü imaj ve kült statüsü, onu popüler kültürün unutulmaz figürlerinden biri haline getirdi.