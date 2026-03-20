https://anlatilaninotesi.com.tr/20260320/antalyada-yangin-faciasi-5i-cocuk-6-kisi-hayatini-kaybetti-1104379763.html

Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk, 6 kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir konteynerde çıkan yangın facia ile sonuçlandı. Gaziler Mahallesi'ndeki konteynerde çıkan yangında anne ve 5 çocuğu hayatını kaybetti.

2026-03-20T09:23+0300

2026-03-20T09:29+0300

türki̇ye

antalya

adli tıp kurumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/14/1104379978_0:44:1289:769_1920x0_80_0_0_13d1b5dd0acfec306bc011c1fdfda7ea.jpg

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir konteynerde çıkan yangında anne ve 5 çocuğu hayatını kaybetti.Yangın, Gaziler Mahallesi'ndeki bir konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildiİhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışmaları ve olay yerinde güvenlik önlemleriyle birlikte bölgede inceleme başlatıldı.Anne ve 5 çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendiKonteynerde yapılan incelemede, anne ile 5 çocuğunun öldüğü belirlendi.Yaşanan facia, mahallede büyük üzüntüye neden olurken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sırasında acı tablonun ortaya çıktığı bildirildi.Baba ile 2 kişi hastaneye kaldırıldıYangında yaralanan baba ile 2 kişi hastaneye kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumuna ilişkin hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna götürüldüHayatını kaybedenlerin cenazeleri, işlemlerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

türki̇ye

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

