Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk, 6 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk, 6 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir konteynerde çıkan yangın facia ile sonuçlandı. Gaziler Mahallesi’ndeki konteynerde çıkan yangında anne ve 5 çocuğu hayatını... 20.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-20T09:23+0300
2026-03-20T09:29+0300
türki̇ye
antalya
adli tıp kurumu
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir konteynerde çıkan yangında anne ve 5 çocuğu hayatını kaybetti.Yangın, Gaziler Mahallesi'ndeki bir konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildiİhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışmaları ve olay yerinde güvenlik önlemleriyle birlikte bölgede inceleme başlatıldı.Anne ve 5 çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendiKonteynerde yapılan incelemede, anne ile 5 çocuğunun öldüğü belirlendi.Yaşanan facia, mahallede büyük üzüntüye neden olurken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sırasında acı tablonun ortaya çıktığı bildirildi.Baba ile 2 kişi hastaneye kaldırıldıYangında yaralanan baba ile 2 kişi hastaneye kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumuna ilişkin hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna götürüldüHayatını kaybedenlerin cenazeleri, işlemlerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
türki̇ye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/14/1104379978_102:0:1186:813_1920x0_80_0_0_836e152017f4886d0981e892f07345e6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
antalya, adli tıp kurumu
antalya, adli tıp kurumu

Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk, 6 kişi hayatını kaybetti

09:23 20.03.2026 (güncellendi: 09:29 20.03.2026)
© AAAntalya yangın
Antalya yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2026
© AA
Abone ol
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir konteynerde çıkan yangın facia ile sonuçlandı. Gaziler Mahallesi’ndeki konteynerde çıkan yangında anne ve 5 çocuğu hayatını kaybetti. Olayda yaralanan baba ile 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir konteynerde çıkan yangında anne ve 5 çocuğu hayatını kaybetti.
Yangın, Gaziler Mahallesi'ndeki bir konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışmaları ve olay yerinde güvenlik önlemleriyle birlikte bölgede inceleme başlatıldı.

Anne ve 5 çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi

Konteynerde yapılan incelemede, anne ile 5 çocuğunun öldüğü belirlendi.
Yaşanan facia, mahallede büyük üzüntüye neden olurken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sırasında acı tablonun ortaya çıktığı bildirildi.

Baba ile 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Yangında yaralanan baba ile 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumuna ilişkin hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, işlemlerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
TÜRKİYE
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала