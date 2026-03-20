Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk, 6 kişi hayatını kaybetti
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir konteynerde çıkan yangın facia ile sonuçlandı. Gaziler Mahallesi'ndeki konteynerde çıkan yangında anne ve 5 çocuğu hayatını...
2026-03-20T09:23+0300
türki̇ye
antalya
adli tıp kurumu
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260320/adanada-yolcu-otobusu-devrildi-2-olu-19-yarali-1104379286.html
09:23 20.03.2026 (güncellendi: 09:29 20.03.2026)
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir konteynerde çıkan yangın facia ile sonuçlandı. Gaziler Mahallesi’ndeki konteynerde çıkan yangında anne ve 5 çocuğu hayatını kaybetti. Olayda yaralanan baba ile 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir konteynerde çıkan yangında anne ve 5 çocuğu hayatını kaybetti.
Yangın, Gaziler Mahallesi'ndeki bir konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.
Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışmaları ve olay yerinde güvenlik önlemleriyle birlikte bölgede inceleme başlatıldı.
Anne ve 5 çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi
Konteynerde yapılan incelemede, anne ile 5 çocuğunun öldüğü belirlendi.
Yaşanan facia, mahallede büyük üzüntüye neden olurken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sırasında acı tablonun ortaya çıktığı bildirildi.
Baba ile 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Yangında yaralanan baba ile 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumuna ilişkin hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü
Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, işlemlerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.