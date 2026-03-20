Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Zelenskiy: Kiev, Rus toplumunu Telegram üzerinden etkilemeye çalıştı
Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy, Ukrayna güvenlik ve istihbarat birimlerinin Rusya’daki duruma etki etmek için Telegram başta olmak üzere çeşitli platformlar kullandığını... 20.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-20T19:02+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/01/1100673317_0:0:745:420_1920x0_80_0_0_cb9cb79fba614a1aa1a6022c40c94df4.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/01/1100673317_50:0:713:497_1920x0_80_0_0_f7c0dc8df9917cdf499e14fda6e4f253.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
19:02 20.03.2026
© AP Photo / Efrem LukatskyVladimir Zelenskiy
Abone ol
Vladimir Zelenskiy, Ukrayna güvenlik ve istihbarat birimlerinin Rusya’daki duruma etki etmek için Telegram başta olmak üzere çeşitli platformlar kullandığını itiraf etti.
Vladimir Zelenskiy, gazetecilere yaptığı açıklamada Ukrayna istihbarat servislerinin Rusya vatandaşlarına Telegram dahil çeşitli kanallar üzerinden etki etmeye çalıştığını belirterek, Rusya’nın mesajlaşma uygulamasına getirdiği kısıtlamaların bu faaliyetleri zorlaştıracağını söyledi.
Açıkça söyleyeyim, biz (Ukrayna istihbarat birimleri) Rusya’da Telegram üzerinden de faaliyet yürütüyoruz. Şu anda Rusya’da Telegram’a getirilen kısıtlamalar nedeniyle onların topluluklarına mesaj iletmek elbette daha zor olacak.
Rusya’da Telegram’a, yerel mevzuatın sistematik ihlali gerekçesiyle çeşitli erişim kısıtlamaları uygulanıyor. Rusya Federal İletişim, Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), platformun Rus vatandaşlarının kişisel verilerini yeterince korumadığını, dolandırıcılıkla mücadelede ve Telegram’ın suç ve terör amaçlı kullanımının önlenmesinde etkili tedbirler almadığını belirtiyor.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) de daha önce defalarca, Ukrayna istihbarat servislerinin internet üzerinden, özellikle de Telegram gibi mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla Rus vatandaşlarını yasa dışı eylemlere karışmaları için devşirmeye çalıştığını duyurmuştu. FSB, vatandaşlara tanımadıkları kişilerle iletişim kurmaktan kaçınmaları ve şüpheli çevrimiçi temaslara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.
UKRAYNA KRİZİ
14:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
