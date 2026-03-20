Zelenskiy: Kiev, Rus toplumunu Telegram üzerinden etkilemeye çalıştı

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna güvenlik ve istihbarat birimlerinin Rusya'daki duruma etki etmek için Telegram başta olmak üzere çeşitli platformlar kullandığını... 20.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-20T19:02+0300

Vladimir Zelenskiy, gazetecilere yaptığı açıklamada Ukrayna istihbarat servislerinin Rusya vatandaşlarına Telegram dahil çeşitli kanallar üzerinden etki etmeye çalıştığını belirterek, Rusya’nın mesajlaşma uygulamasına getirdiği kısıtlamaların bu faaliyetleri zorlaştıracağını söyledi.Rusya’da Telegram’a, yerel mevzuatın sistematik ihlali gerekçesiyle çeşitli erişim kısıtlamaları uygulanıyor. Rusya Federal İletişim, Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), platformun Rus vatandaşlarının kişisel verilerini yeterince korumadığını, dolandırıcılıkla mücadelede ve Telegram’ın suç ve terör amaçlı kullanımının önlenmesinde etkili tedbirler almadığını belirtiyor.Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) de daha önce defalarca, Ukrayna istihbarat servislerinin internet üzerinden, özellikle de Telegram gibi mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla Rus vatandaşlarını yasa dışı eylemlere karışmaları için devşirmeye çalıştığını duyurmuştu. FSB, vatandaşlara tanımadıkları kişilerle iletişim kurmaktan kaçınmaları ve şüpheli çevrimiçi temaslara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

