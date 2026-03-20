Zaharova'dan 'TürkAkım' ve 'Mavi Akım' tepkisi: Kiev'in saldırılardan vazgeçirilmesi önemli
Kiev'in Rus enerji altyapısına yönelik saldırılarına tepki gösteren Zaharova, Zelenskiy rejiminin bu saldırılardan vazgeçirilmesi gerektiğini söyledi.
Ukrayna'nın 17-19 Mart'ta TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarının altyapısına düzenlediği saldırıların püskürtüldüğünü kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev'in bu saldırılardan vazgeçirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.
🗣Zaharova'nın açıklamalarından öne çıkanlar:
🔴Uluslararası enerji güzergahları için tehdit oluşturan Kiev rejiminin bu pervasız saldırıları durdurmaya teşvik edilmesi önemli
🔴Zelenskiy, Rusya'nın enerji tesislerine saldırarak ülkenin enerji piyasasındaki konumunu sarsmaya ve dikkatleri Ukrayna çatışmasında tutmaya çalışıyor
🔴Kiev'in terörist faaliyetleri enerji güvenliğine ciddi zarar verebilir ve dünya piyasalarını istikrarsızlaştırabilir
🔴Zelenskiy, kendi hamilerinin iç siyasi süreçlerini etkilemeye çalışarak açıkça Batı'nın çıkarlarına karşı çıkıyor
🔴Zelenskiy, terör saldırılarıyla müzakerelerde elde edilen her şeyi bozmaya çalışıyor
