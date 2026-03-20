UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Zaharova'dan 'TürkAkım' ve 'Mavi Akım' tepkisi: Kiev'in saldırılardan vazgeçirilmesi önemli
Kiev'in Rus enerji altyapısına yönelik saldırılarına tepki gösteren Zaharova, Zelenskiy rejiminin bu saldırılardan vazgeçirilmesi gerektiğini söyledi. 20.03.2026, Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260320/peskovdan-avrupaya-tepki-kendi-secmenlerinin-ayagina-sikiyorlar-1104392071.html
14:55 20.03.2026
© Sputnik / Кирилл ЗыковRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Kiev'in Rus enerji altyapısına yönelik saldırılarına tepki gösteren Zaharova, Zelenskiy rejiminin bu saldırılardan vazgeçirilmesi gerektiğini söyledi.
Ukrayna'nın 17-19 Mart'ta TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarının altyapısına düzenlediği saldırıların püskürtüldüğünü kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev'in bu saldırılardan vazgeçirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

🗣Zaharova'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

🔴Uluslararası enerji güzergahları için tehdit oluşturan Kiev rejiminin bu pervasız saldırıları durdurmaya teşvik edilmesi önemli

🔴Zelenskiy, Rusya'nın enerji tesislerine saldırarak ülkenin enerji piyasasındaki konumunu sarsmaya ve dikkatleri Ukrayna çatışmasında tutmaya çalışıyor

🔴Kiev'in terörist faaliyetleri enerji güvenliğine ciddi zarar verebilir ve dünya piyasalarını istikrarsızlaştırabilir

🔴Zelenskiy, kendi hamilerinin iç siyasi süreçlerini etkilemeye çalışarak açıkça Batı'nın çıkarlarına karşı çıkıyor

🔴Zelenskiy, terör saldırılarıyla müzakerelerde elde edilen her şeyi bozmaya çalışıyor
Kremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2026
Peskov’dan Avrupa’ya tepki: Kendi seçmenlerinin ayağına sıkıyorlar
