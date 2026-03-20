Ukrayna krizi sarstı: ABD'nin Avrupa'daki Bradley zırhlıları kullanılmaz halde

Ukrayna krizi sarstı: ABD'nin Avrupa'daki Bradley zırhlıları kullanılmaz halde

Pentagon'un denetim raporları, ABD ordusunun Avrupa'daki askeri hazırlık durumuna dair çarpıcı bir gerçeği gün yüzüne çıkardı.

2026-03-20T11:33+0300

2026-03-20T11:33+0300

2026-03-20T11:33+0300

2023 yılında Almanya'daki depolara kaldırılmadan önce 'yüzde 82 oranında harbe hazır' olduğu rapor edilen 117 Bradley zırhlı muharebe aracının hiçbirinin operasyonel durumda olmadığı anlaşıldı. Sputnik'in ulaştığı ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) denetim raporlarına göre, stratejik rezervdeki bu büyük açığı kapatmaya çalışan ABD ordusu, yeni gelen birlikleri teçhizatlandırmak için acil durum planıyla rezervden 97 araç çekmek zorunda kaldı.Onarım süreci fiyaskoyla sonuçlandıKullanılamaz haldeki 117 aracın restorasyonu için 10.1 milyon dolarlık bütçe ayıran ordu yönetimi, süreci yönetmesi için KBR şirketiyle anlaştı. Ancak denetimler, yüklenici firmanın envanter sistemlerini kullanmayı bilen personelden ve Bradley mekaniği konusunda deneyimli uzmanlardan yoksun olduğunu gösterdi.Yaşanan kritik gecikmeler nedeniyle 2024 yılının ortalarında sözleşme feshedilerek araçlar ordunun kendi tesislerine taşınsa da, Temmuz 2025 itibarıyla bu araçların yalnızca 51 tanesi tekrar çalışır hale getirilebildi.Ukrayna desteği Bradley filosunu vurduPentagon yetkilileri, Avrupa'daki askeri araç parkında yaşanan bu çöküşün temel nedenlerinden biri olarak Ukrayna'ya verilen askeri desteği işaret etti. Bölgedeki tüm onarım kaynaklarının ve kalifiye personelin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne gönderilen teçhizatın bakımına kaydırılması, ABD’nin kendi öz kaynaklarının onarım sürecini tamamen durma noktasına getirdi. Yaşanan bu durum, müttefik yardımlarının ABD’nin Avrupa’daki savunma kapasitesini doğrudan etkilediğini tescillemiş oldu.

Sputnik Türkiye

abd, ukrayna, almanya, pentagon, ukrayna silahlı kuvvetleri, bradley, sputnik