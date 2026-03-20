Ukrayna Genelkurmayı, firar vakaları nedeniyle yurtdışı askeri eğitimi kısıtlama kararı aldı
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, çok sayıda firar vakasının ardından yurtdışında verilen askeri eğitim programlarını kısıtlama kararı alırken, Genelkurmay bu adımı... 20.03.2026, Sputnik Türkiye
22:00 20.03.2026
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, çok sayıda firar vakasının ardından yurtdışında verilen askeri eğitim programlarını kısıtlama kararı alırken, Genelkurmay bu adımı hem partner ülkelerin yasal kısıtlamalarına hem de lojistik gerekçelere bağladı.
Ukrayna yayın yapan ‘Novosti.Live’ televizyonunun aktardığına göre, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Doktrin ve Eğitim Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Evgeniy Mejevikin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yurtdışındaki askeri eğitim programlarının kapsamını daralttığını söyledi.
Mejevikin, “Eğer (yurtdışında) eğitim kalitesini artırma konusunda bizim etki edemeyeceğimiz bir sorun varsa, o eğitimi reddediyoruz. Bu nedenle sadece bizde değil, genel olarak yurtdışı eğitimlerde bir kısıtlama süreci yaşanıyor” ifadelerini kullandı.
Mejevikin, yurtdışındaki eğitim kamplarının azaltılmasının, bazı ev sahibi ortak ülkelerin yasalarından kaynaklanan sınırlamalar, Kiev’in eğitim birlikleriyle lojistiği hızlandırma isteği ve edinilen yeni tecrübelerin eğitim yapısına daha hızlı entegre edilmesi hedefiyle bağlantılı olduğunu savundu.
Askeri eğitim programlarının kısıtlanması kararı, yurtdışında eğitilen Ukrayna askerleriyle ilgili firar iddialarının gündeme geldiği bir dönemde alındı. Fransız gazetesi Midi Libre’nin haberine göre, Fransa’da eğitilen ‘Anna Kievskaya Tugayı' hakkında Ukrayna’da soruşturma başlatıldı.
Söz konusu haberde, cepheye gönderilmelerinin hemen ardından tugaydaki 2 bin 300 askerden bin 700’ünün firar ettiği öne sürüldü. Fransa Savunma Bakanlığı ise Ocak 2025’te yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden “onlarca” askerinin, daha Fransa topraklarındayken birliklerini terk ettiğini teyit etmişti.
Mart 2025’te Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada milletvekili Anna Skorohod da, yurtdışına eğitime gönderilen birçok Ukraynalı askerin ülkeye geri dönmediğini belirtmişti. Skorohod, bu askerlerin cephe hattında çatışmalara katılmak istemedikleri için dönmeme yolunu seçtiklerini ifade etmişti.
