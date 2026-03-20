Tülin Şahin ameliyat olacak: Göğsünde kanser riski taşıyan tümör tespit edildi
Tülin Şahin’in göğsünde kanser riski taşıyan bir tümör tespit edildi. Pembe Kurdele hareketinin öncülerinden olan ünlü model, yaşadığı sağlık sorununu... 20.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-20T08:39+0300
Ünlü model Tülin Şahin, yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme geldi. Pembe Kurdele hareketinin öncülerinden olan Şahin’in göğsünde kanser riski taşıyan bir tümör tespit edildiği ve ameliyat olacağı öğrenildi.Meme kanseri konusunda küresel çapta farkındalık sembolü haline gelen “Pembe Kurdele” (Pink Ribbon) hareketinin öncülerinden olan Şahin’den gelen haber, sevenlerini endişelendirdi.Yıllardır anlattığı gerçekle bu kez kendisi karşılaştıModelliğinin yanı sıra çok sayıda sosyal sorumluluk projesinde de yer alan 46 yaşındaki Tülin Şahin, yaşadığı sürece ilişkin yaptığı açıklamada, “Yıllardır kadınlara erken teşhisin hayat kurtardığını anlatıyorum. Gün geliyor ve aynı gerçekle ben de karşılaşıyorum” ifadelerini kullandı.Şahin’in açıklaması, erken teşhisin önemine dikkat çeken güçlü bir mesaj olarak değerlendirildi.'Sağlık konuşulmaktan utanılacak bir konu değil'Birçok kadının sağlık sorunlarını açıklamaktan çekindiğini ifade eden Şahin, “İşini kaybetmekten korkuyor, kadınlığına dair yanlış yorumlar yapılmasından endişe ediyor. Oysa sağlık konuşulmaktan utanılacak bir konu değil” diye konuştu.Bu sözleriyle Şahin, özellikle kadın sağlığı konusunda toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğine işaret etti.Sosyal medyadan güçlü mesaj verdiSosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da iyi ve güçlü olduğunu belirten ünlü model, “Bir anne olarak hayatıma ve çalışmalarıma aynı kararlılıkla devam ediyorum. Kızım ve ailem benim en büyük gücüm. Bu süreçte de üretmeye, çalışmaya ve dimdik durmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.
