Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: Bir kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Sputnik Türkiye

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda panelvan tipi minibüsün karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Reşadiye Kavşağı mevkisinde...

2026-03-20T07:30+0300

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda panelvan tipi minibüsün karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Reşadiye Kavşağı mevkisinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 34 VH 2597 plakalı minibüsün sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak orta refüje çıktı.Minibüs 50 metre sürüklendi, köprülü kavşağın ayağına çarptıOrta refüjde yaklaşık 50 metre sürüklenen minibüs, yön levhalarını devirip köprülü kavşağın ayağına çarptı ve ters döndü.Kazanın şiddetiyle birlikte araçta büyük hasar oluşurken, olay yerinde ekiplerin çalışması başlatıldı.Yolcu araçtan 20 metre ileriye savrulduKazada, panelvan tipi minibüsün yolcu kısmında bulunan bir kişi araçtan 20 metre ileriye savruldu.İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.1 kişi hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandıKazada yolcu hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde, araçtan savrulan yolcunun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldıOlay yeri incelemelerinin ardından kazada ölen yolcunun cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

