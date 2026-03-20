İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: Bir kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı
İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda panelvan tipi minibüsün karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Reşadiye Kavşağı mevkisinde... 20.03.2026, Sputnik Türkiye
kuzey marmara otoyolu, kaza, adli tıp kurumu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: Bir kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

© AA / Selami Küçükoğluİstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda panelvan tipi minibüsün karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda panelvan tipi minibüsün karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Reşadiye Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan minibüs, orta refüjde yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra yön levhalarını devirip köprülü kavşağın ayağına çarptı ve ters döndü.
Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Reşadiye Kavşağı mevkisinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 34 VH 2597 plakalı minibüsün sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak orta refüje çıktı.

Minibüs 50 metre sürüklendi, köprülü kavşağın ayağına çarptı

Orta refüjde yaklaşık 50 metre sürüklenen minibüs, yön levhalarını devirip köprülü kavşağın ayağına çarptı ve ters döndü.
Kazanın şiddetiyle birlikte araçta büyük hasar oluşurken, olay yerinde ekiplerin çalışması başlatıldı.

Yolcu araçtan 20 metre ileriye savruldu

Kazada, panelvan tipi minibüsün yolcu kısmında bulunan bir kişi araçtan 20 metre ileriye savruldu.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 kişi hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı

Kazada yolcu hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde, araçtan savrulan yolcunun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

Olay yeri incelemelerinin ardından kazada ölen yolcunun cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
