Trump: Rusya ile ABD arasındaki Ukrayna diyaloğu, İran çevresindeki duruma rağmen devam ediyor
ABD Başkanı Trump, Rusya ve ABD arasındaki Ukrayna ile ilgili görüşmelerin 'neredeyse her gün' sürdürüldüğünü ve bu süreçte 'büyük bir ilerleme' kaydedildiğini... 20.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-20T23:19+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
donald trump
ukrayna
i̇ran
abd
rusya
23:18 20.03.2026 (güncellendi: 23:19 20.03.2026)
ABD Başkanı Trump, Rusya ve ABD arasındaki Ukrayna ile ilgili görüşmelerin 'neredeyse her gün' sürdürüldüğünü ve bu süreçte 'büyük bir ilerleme' kaydedildiğini ifade etti. Trump, İran'a yönelik Amerikan-İsrail operasyonuna rağmen, Ukrayna konusunda yapılan diyalogun önemini vurgulayarak iki ülke arasındaki temasların sürdüğünü belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Moskova ve Washington arasındaki görüşmelerde 'büyük bir ilerleme' kaydedildiğini belirtti.
Trump Florida'ya gitmeden önce Beyaz Saray’da gazetecilerle yaptığı sohbet sırasında, "Rusya ve ABD arasındaki Ukrayna'nın çözümü konusunda yapılan diyalog, Amerikan-İsrail operasyonuna rağmen 'neredeyse her gün' devam ediyor ve büyük başarılar elde ediliyor" dedi.
Trump, ABD’nin bu temasları İran’a yönelik kampanya nedeniyle ikinci plana alıp almadığına dair bir soruyu da yanıt vererek, "Hayır, biz bunu konuşuyoruz. Sanırım bu yapılacak" dedi.
ABD Başkanı Trump, İran ile ateşkes yapılmasını istemediğini belirtti.
İran ile yaşanan çatışmayı yorumlayan Trump, "Bakın diyalog kurabiliyoruz ama ateşkes yapmak istemiyorum. Biliyorsunuz, karşı tarafı yok ederken ateşkes yapmıyorsunuz" dedi.
Trump ayrıca İsrail’in, ABD’nin İran’a karşı operasyonu bitirmeye hazır olduğu zaman bu operasyonu sonlandırmaya hazır olacağını düşündüğünü de ekledi.
'İngiltere daha hızlı hareket etmeli'
Trump yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık’ın İran’a karşı askeri harekatında ABD’ye yardım teklifinde daha hızlı hareket etmesi gerektiğini söyledi.
Trump ek olarak Hürmüz Boğazı'ndan güvenli bir şekilde geçiş yapmak için 'çok fazla yardıma' ihtiyaç duyulduğunu ve Çin ve Japonya gibi ülkelerin dahil olması 'hoş olacağını' söyledi.
'NATO’nun otoritesi, Hürmüz Boğazı’na yardım etmeye istekli olmamalarından dolayı zayıfladı'
Trump açıklamasında, NATO ülkelerinin Hürmüz Boğazı'ndaki güvenliği sağlamaya yardımcı olması gerektiğini belirtti.
Trump, NATO'nun, Hürmüz Boğazı’nı yeniden açma konusunda ABD’ye yardımcı olmama konusunda isteksiz olmasından ötürü ciddi şekilde otoritesinin zayıfladığını söyledi.
Trump konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
NATO'nun otoritesinin, onların hareketsizliğinden dolayı büyük bir yara aldığını düşünüyorum. Yani, onlar Hürmüz Boğazı’na yardım etmeliler, çünkü enerji kaynaklarının büyük bir kısmını tam da Hürmüz Boğazı üzerinden alıyorlar.