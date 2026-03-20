Rusya Dışişleri: Orta Doğu’da güvenlik garantilerine yönelik müzakereleri destekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamad el-Busaidi'nin Orta Doğu ile Körfez bölgesinde ortak güvenlik sistemi, nükleer enerjide güven... 20.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-20T00:10+0300

Rusya, Orta Doğu’da güvenlik ve istikrarı güçlendirecek bir müzakere sürecinin başlatılmasını desteklediğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, bölgede nükleer enerji alanında güven artırıcı önlemler ve karşılıklı güvenlik garantilerine yönelik anlaşmalar için diyalog ihtiyacına vurgu yapıldı.Açıklamaya göre Rusya, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamad bin Hamud el-Busaidi’nin Economist dergisi için kaleme aldığı makaledeki önerileri dikkatle inceledi. Bakanlık, söz konusu fikirlerin, Orta Doğu ve Hürmüz–Basra Körfezi bölgesinde tüm ülkelerin çıkarlarının dengelendiği bir güvenlik sistemi kurulmasına yönelik Rusya vizyonuyla “büyük ölçüde örtüştüğünü” belirtti.Açıklamada, “Ortak bölgesel bir müzakere sürecinin başlatılmasına duyulan ihtiyaç, nükleer enerji alanında güven artırıcı ve şeffaflık sağlayan önlemler ile karşılıklı güvenlik garantilerine ilişkin anlaşmalara varılması hedefi bakımından, Ummanlı bakanın tezlerini paylaşıyoruz” ifadelerine yer verildi.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

