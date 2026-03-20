https://anlatilaninotesi.com.tr/20260320/rusya-disisleri-orta-doguda-guvenlik-garantilerine-yonelik-muzakereleri-destekliyoruz-1104376585.html
Rusya Dışişleri: Orta Doğu’da güvenlik garantilerine yönelik müzakereleri destekliyoruz
Rusya Dışişleri: Orta Doğu’da güvenlik garantilerine yönelik müzakereleri destekliyoruz
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamad el-Busaidi’nin Orta Doğu ile Körfez bölgesinde ortak güvenlik sistemi, nükleer enerjide güven... 20.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-20T00:10+0300
2026-03-20T00:10+0300
2026-03-20T00:10+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
umman
rusya
basra körfezi
hürmüz boğazı
nükleer enerji
güvenlik garantileri
ortadoğu
müzakere
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/18/1103001639_0:27:748:448_1920x0_80_0_0_93e56a4f7e80116037b3549f730ec481.png
Rusya, Orta Doğu’da güvenlik ve istikrarı güçlendirecek bir müzakere sürecinin başlatılmasını desteklediğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, bölgede nükleer enerji alanında güven artırıcı önlemler ve karşılıklı güvenlik garantilerine yönelik anlaşmalar için diyalog ihtiyacına vurgu yapıldı.Açıklamaya göre Rusya, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamad bin Hamud el-Busaidi’nin Economist dergisi için kaleme aldığı makaledeki önerileri dikkatle inceledi. Bakanlık, söz konusu fikirlerin, Orta Doğu ve Hürmüz–Basra Körfezi bölgesinde tüm ülkelerin çıkarlarının dengelendiği bir güvenlik sistemi kurulmasına yönelik Rusya vizyonuyla “büyük ölçüde örtüştüğünü” belirtti.Açıklamada, “Ortak bölgesel bir müzakere sürecinin başlatılmasına duyulan ihtiyaç, nükleer enerji alanında güven artırıcı ve şeffaflık sağlayan önlemler ile karşılıklı güvenlik garantilerine ilişkin anlaşmalara varılması hedefi bakımından, Ummanlı bakanın tezlerini paylaşıyoruz” ifadelerine yer verildi.
umman
rusya
basra körfezi
hürmüz boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/18/1103001639_59:0:691:474_1920x0_80_0_0_a29174dfb01e7de92e1c9800faa34065.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya dışişleri bakanlığı, umman, rusya, basra körfezi, hürmüz boğazı, nükleer enerji, güvenlik garantileri, ortadoğu, müzakere
rusya dışişleri bakanlığı, umman, rusya, basra körfezi, hürmüz boğazı, nükleer enerji, güvenlik garantileri, ortadoğu, müzakere
Rusya Dışişleri: Orta Doğu’da güvenlik garantilerine yönelik müzakereleri destekliyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamad el-Busaidi’nin Orta Doğu ile Körfez bölgesinde ortak güvenlik sistemi, nükleer enerjide güven artırıcı önlemler ve karşılıklı güvenlik garantileri öngören önerilerini desteklediğini açıkladı.
Rusya, Orta Doğu’da güvenlik ve istikrarı güçlendirecek bir müzakere sürecinin başlatılmasını desteklediğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, bölgede nükleer enerji alanında güven artırıcı önlemler ve karşılıklı güvenlik garantilerine yönelik anlaşmalar için diyalog ihtiyacına vurgu yapıldı.
Açıklamaya göre Rusya, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamad bin Hamud el-Busaidi’nin Economist dergisi için kaleme aldığı makaledeki önerileri dikkatle inceledi. Bakanlık, söz konusu fikirlerin, Orta Doğu ve Hürmüz–Basra Körfezi bölgesinde tüm ülkelerin çıkarlarının dengelendiği bir güvenlik sistemi kurulmasına yönelik Rusya vizyonuyla “büyük ölçüde örtüştüğünü” belirtti.
Açıklamada, “Ortak bölgesel bir müzakere sürecinin başlatılmasına duyulan ihtiyaç, nükleer enerji alanında güven artırıcı ve şeffaflık sağlayan önlemler ile karşılıklı güvenlik garantilerine ilişkin anlaşmalara varılması hedefi bakımından, Ummanlı bakanın tezlerini paylaşıyoruz” ifadelerine yer verildi.