https://anlatilaninotesi.com.tr/20260319/netanyahu-iranin-uranyum-zenginlestirme-yetenegi-kalmadi-1104375807.html

Netanyahu: İran'ın uranyum zenginleştirme yeteneği kalmadı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD-İsrail hava saldırılarının 20. gününde İran’ın artık uranyum zenginleştirme veya balistik füze üretme kapasitesine... 19.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-19T22:26+0300

dünya

ortadoğu

abd

i̇ran

i̇srail

i̇srail başbakanlık ofisi

i̇srail ordusu

i̇srail ordusu (idf)

i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

i̇srail hava kuvvetleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/13/1104375635_0:10:527:306_1920x0_80_0_0_097c3681d6bcbacf213e1370c115c34c.jpg

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmalar sürerken Kudüs’te basın toplantısı düzenledi.Netanyahu, İsrail’in ABD’yi İran’la savaşa sürüklediği yönündeki iddiaları 'yalan haber' olarak nitelendirdi. Netanyahu, “Birinin Başkan Trump’a ne yapacağını söyleyebileceğini gerçekten düşünen var mı?” dedi.Netanyahu, İsrail ordusunun İran’ın füze ve İHA envanteri, füze rampalarıyla nükleer altyapısını hedef aldığını belirterek, “Daha önce yapmadığımız şekilde İran’ın askeri kapasitesini yok ediyoruz. Ancak yapılacak daha çok şey var” ifadelerini kullandı.İsrail’in İran savaşındaki üç hedefini açıklayan Netanyahu, bunların nükleer tehdidin ortadan kaldırılması, balistik füze kapasitesinin yok edilmesi ve İran halkının özgürlüğüne kavuşmasının önünün açılması olduğunu söyledi.Savaşın süresine ilişkin de konuşan Netanyahu, “Ne kadar sürmesi gerekiyorsa o kadar sürecek. Birlikte çalışacağız ve birlikte kazanacağız” dedi.İran’ın artık planlarını gerçekleştiremeyecek duruma geldiğini savunan Netanyahu, ''Savaştan 20 gün sonra İran'ın uranyum zenginleştirme veya balistik füze üretme yeteneği kalmadı'' ifadelerini kullandı.Orta Doğu’yu değiştireceklerini öne süren Netanyahu, İran’ın askeri kapasitesini tamamen yok edeceklerini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260319/trump-japonya-natodan-farkli-olarak-iran-konusunda-sorumluluk-aliyor-1104373725.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ortadoğu, abd, i̇ran, i̇srail, i̇srail başbakanlık ofisi, i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, i̇srail hava kuvvetleri