https://anlatilaninotesi.com.tr/20260319/netanyahu-iranin-uranyum-zenginlestirme-yetenegi-kalmadi-1104375807.html
Netanyahu: İran'ın uranyum zenginleştirme yeteneği kalmadı
Netanyahu: İran'ın uranyum zenginleştirme yeteneği kalmadı
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD-İsrail hava saldırılarının 20. gününde İran'ın artık uranyum zenginleştirme veya balistik füze üretme kapasitesine... 19.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-19T22:23+0300
2026-03-19T22:23+0300
2026-03-19T22:26+0300
dünya
ortadoğu
abd
i̇ran
i̇srail
i̇srail başbakanlık ofisi
i̇srail ordusu
i̇srail ordusu (idf)
i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
i̇srail hava kuvvetleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/13/1104375635_0:10:527:306_1920x0_80_0_0_097c3681d6bcbacf213e1370c115c34c.jpg
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmalar sürerken Kudüs’te basın toplantısı düzenledi.Netanyahu, İsrail’in ABD’yi İran’la savaşa sürüklediği yönündeki iddiaları 'yalan haber' olarak nitelendirdi. Netanyahu, “Birinin Başkan Trump’a ne yapacağını söyleyebileceğini gerçekten düşünen var mı?” dedi.Netanyahu, İsrail ordusunun İran’ın füze ve İHA envanteri, füze rampalarıyla nükleer altyapısını hedef aldığını belirterek, “Daha önce yapmadığımız şekilde İran’ın askeri kapasitesini yok ediyoruz. Ancak yapılacak daha çok şey var” ifadelerini kullandı.İsrail’in İran savaşındaki üç hedefini açıklayan Netanyahu, bunların nükleer tehdidin ortadan kaldırılması, balistik füze kapasitesinin yok edilmesi ve İran halkının özgürlüğüne kavuşmasının önünün açılması olduğunu söyledi.Savaşın süresine ilişkin de konuşan Netanyahu, “Ne kadar sürmesi gerekiyorsa o kadar sürecek. Birlikte çalışacağız ve birlikte kazanacağız” dedi.İran’ın artık planlarını gerçekleştiremeyecek duruma geldiğini savunan Netanyahu, ''Savaştan 20 gün sonra İran'ın uranyum zenginleştirme veya balistik füze üretme yeteneği kalmadı'' ifadelerini kullandı.Orta Doğu’yu değiştireceklerini öne süren Netanyahu, İran’ın askeri kapasitesini tamamen yok edeceklerini vurguladı.
i̇ran
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/13/1104375635_19:0:502:362_1920x0_80_0_0_b671cea029c2b3788aef23e4d620b11c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, abd, i̇ran, i̇srail, i̇srail başbakanlık ofisi, i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, i̇srail hava kuvvetleri
ortadoğu, abd, i̇ran, i̇srail, i̇srail başbakanlık ofisi, i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, i̇srail hava kuvvetleri
Netanyahu: İran'ın uranyum zenginleştirme yeteneği kalmadı
22:23 19.03.2026 (güncellendi: 22:26 19.03.2026)
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD-İsrail hava saldırılarının 20. gününde İran’ın artık uranyum zenginleştirme veya balistik füze üretme kapasitesine sahip olmadığını söyledi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmalar sürerken Kudüs’te basın toplantısı düzenledi.
Netanyahu, İsrail’in ABD’yi İran’la savaşa sürüklediği yönündeki iddiaları 'yalan haber' olarak nitelendirdi. Netanyahu, “Birinin Başkan Trump’a ne yapacağını söyleyebileceğini gerçekten düşünen var mı?” dedi.
Netanyahu, İsrail ordusunun İran’ın füze ve İHA envanteri, füze rampalarıyla nükleer altyapısını hedef aldığını belirterek, “Daha önce yapmadığımız şekilde İran’ın askeri kapasitesini yok ediyoruz. Ancak yapılacak daha çok şey var” ifadelerini kullandı.
İsrail’in İran savaşındaki üç hedefini açıklayan Netanyahu, bunların nükleer tehdidin ortadan kaldırılması, balistik füze kapasitesinin yok edilmesi ve İran halkının özgürlüğüne kavuşmasının önünün açılması olduğunu söyledi.
Savaşın süresine ilişkin de konuşan Netanyahu, “Ne kadar sürmesi gerekiyorsa o kadar sürecek. Birlikte çalışacağız ve birlikte kazanacağız” dedi.
İran’ın artık planlarını gerçekleştiremeyecek duruma geldiğini savunan Netanyahu, ''Savaştan 20 gün sonra İran'ın uranyum zenginleştirme veya balistik füze üretme yeteneği kalmadı'' ifadelerini kullandı.
Orta Doğu’yu değiştireceklerini öne süren Netanyahu, İran’ın askeri kapasitesini tamamen yok edeceklerini vurguladı.