Rusya Dışişleri: Dünya, Kiev’in istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri üzerine düşünmeli
Moskova, Hindistan'da terör faaliyetleriyle suçlanan Ukrayna ve ABD vatandaşlarının gözaltına alınmasının ardından, Kiev yönetiminin Batı tarafından yalnızca... 20.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-20T20:07+0300
Moskova, Hindistan’da terör faaliyetleriyle suçlanan Ukrayna ve ABD vatandaşlarının gözaltına alınmasının ardından, Kiev yönetiminin Batı tarafından yalnızca Rusya’ya karşı değil, dünya genelindeki diğer ülkelere karşı da kullanıldığını belirterek uluslararası toplumu uyardı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Hindistan Ulusal Soruşturma Ajansı’nın (NIA) terör faaliyetlerine karışmakla suçlanan Ukrayna ve ABD vatandaşlarını gözaltına alması üzerine yaptığı açıklmada şu ifadeleri kullandı:
Bir kez daha, dünya çoğunluğundaki ülkeleri, ölüm döşeğindeki Kiev rejiminin istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri üzerine düşünmeye çağırıyoruz. Bu rejim, Batılı ülkeler tarafından artık sadece Rusya’ya karşı değil, gezegenin farklı bölgelerindeki çeşitli devletlere karşı da kullanılıyor.
‘Kiev, terör eğitimi ve yasa dışı silah ticareti pazarını besliyor’
Zaharova, Kiev yönetimini küresel yasa dışı silah ve askeri teknoloji ticaretinin önemli bir besleyicisi olmakla suçlayarak, şöyle devam etti:
Bugün Kiev, küresel yasa dışı silah ve askeri teknoloji ticareti pazarını ciddi biçimde besliyor. Bu çerçevede, Latin Amerika’daki uyuşturucu kartellerine askeri nitelikli ürün tedariki, Afrika’da teröristlerin eğitilmesi gibi faaliyetler öne çıkıyor.
Zaharova, söz konusu iddiaların, Hindistan’ın yürüttüğü son soruşturmalar bağlamında da gündeme geldiğini vurguladı.
‘Zelenskiy rejimi küresel istikrarsızlık ihraç ediyor’
Zaharova, Vladimir Zelenskiy yönetimini, “neonazi bir rejim” olarak nitelendirerek, bu yönetimin küresel ölçekte istikrarsızlık ihracatçısına dönüştüğünü ifade etti:
Yaşananlar, Zelenskiy’nin neonazi rejiminin, tüm dünya çapında başlıca istikrarsızlık ihracatçılarından birine dönüştüğünü açıkça gösteriyor.
Hindistan’da Ukrayna ve ABD vatandaşlarına gözaltı
Hindistan’ın başlıca terörle mücadele kurumu olan Ulusal Soruşturma Ajansı (NIA), pazartesi günü altı Ukrayna vatandaşı ile bir ABD vatandaşını gözaltına aldığını duyurmuştu. Şüpheliler, Myanmar’da Hindistan’daki isyancı gruplarla bağlantılı militanların eğitilmesiyle suçlanıyor.