https://anlatilaninotesi.com.tr/20260320/rusya-disisleri-dunya-kievin-istikrarsizlastirici-faaliyetleri-uzerine-dusunmeli-1104397176.html

Rusya Dışişleri: Dünya, Kiev’in istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri üzerine düşünmeli

Sputnik Türkiye

Moskova, Hindistan’da terör faaliyetleriyle suçlanan Ukrayna ve ABD vatandaşlarının gözaltına alınmasının ardından, Kiev yönetiminin Batı tarafından yalnızca... 20.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-20T20:07+0300

dünya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

ukrayna

kiev

hindistan ulusal soruşturma ajansı (nia)

abd

hindistan

vladimir zelenskiy

neonazi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/11/1084938392_43:0:879:470_1920x0_80_0_0_a0921d0a320d25f3e9fd8e05a8275792.png

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Hindistan Ulusal Soruşturma Ajansı’nın (NIA) terör faaliyetlerine karışmakla suçlanan Ukrayna ve ABD vatandaşlarını gözaltına alması üzerine yaptığı açıklmada şu ifadeleri kullandı:‘Kiev, terör eğitimi ve yasa dışı silah ticareti pazarını besliyor’Zaharova, Kiev yönetimini küresel yasa dışı silah ve askeri teknoloji ticaretinin önemli bir besleyicisi olmakla suçlayarak, şöyle devam etti:Zaharova, söz konusu iddiaların, Hindistan’ın yürüttüğü son soruşturmalar bağlamında da gündeme geldiğini vurguladı.‘Zelenskiy rejimi küresel istikrarsızlık ihraç ediyor’Zaharova, Vladimir Zelenskiy yönetimini, “neonazi bir rejim” olarak nitelendirerek, bu yönetimin küresel ölçekte istikrarsızlık ihracatçısına dönüştüğünü ifade etti:Hindistan’da Ukrayna ve ABD vatandaşlarına gözaltıHindistan’ın başlıca terörle mücadele kurumu olan Ulusal Soruşturma Ajansı (NIA), pazartesi günü altı Ukrayna vatandaşı ile bir ABD vatandaşını gözaltına aldığını duyurmuştu. Şüpheliler, Myanmar’da Hindistan’daki isyancı gruplarla bağlantılı militanların eğitilmesiyle suçlanıyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

