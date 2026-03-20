Putin ve Tokayev telefonda görüştü
Putin ve Tokayev telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Rusya-Kazakistan kapsamlı... 20.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-20T17:19+0300
2026-03-20T17:19+0300
2026-03-20T17:20+0300
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev telefonla görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin mevcut durumu ve geliştirilmesi konuları ele alındı.Açıklamada, “Liderler, Rusya-Kazakistan ilişkilerini kapsamlı stratejik ortaklık ve müttefiklik çerçevesinde her alanda geliştirmeye hazır olduklarını teyit etti” ifadelerine yer verildi.Putin, Tokayev’i Kazakistan’da yeni anayasa konusunda yapılan referandumun başarılı şekilde gerçekleştirilmesi nedeniyle tebrik ederek, 'referandum sonuçlarının, vatandaşların ülkenin dinamik sosyo-ekonomik kalkınma istikametine duyduğu güveni ortaya koyduğuna' vurgu yaptı.Liderler ayrıca, Kazakistan’ın Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) başkanlığı da dahil olmak üzere, planlanan ikili temas ve zirvelerin takvimini de değerlendirdi. Tokayev, Putin’in Mayıs ayı sonunda gerçekleştirilmesi planlanan resmi ziyaretinin önemine dikkat çekti.
rusya
kazakistan
vladimir putin, kasım cömert tokayev, rusya, kazakistan, kremlin, avrasya ekonomik birliği (aeb), referandum, stratejik ortaklık
vladimir putin, kasım cömert tokayev, rusya, kazakistan, kremlin, avrasya ekonomik birliği (aeb), referandum, stratejik ortaklık
Putin ve Tokayev telefonda görüştü
17:19 20.03.2026 (güncellendi: 17:20 20.03.2026)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Rusya-Kazakistan kapsamlı stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerini güçlendirme konusunda kararlılıklarını teyit etti.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev telefonla görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin mevcut durumu ve geliştirilmesi konuları ele alındı.
Açıklamada, “Liderler, Rusya-Kazakistan ilişkilerini kapsamlı stratejik ortaklık ve müttefiklik çerçevesinde her alanda geliştirmeye hazır olduklarını teyit etti” ifadelerine yer verildi.
Putin, Tokayev’i Kazakistan’da yeni anayasa konusunda yapılan referandumun başarılı şekilde gerçekleştirilmesi nedeniyle tebrik ederek, 'referandum sonuçlarının, vatandaşların ülkenin dinamik sosyo-ekonomik kalkınma istikametine duyduğu güveni ortaya koyduğuna' vurgu yaptı.
Liderler ayrıca, Kazakistan’ın Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) başkanlığı da dahil olmak üzere, planlanan ikili temas ve zirvelerin takvimini de değerlendirdi. Tokayev, Putin’in Mayıs ayı sonunda gerçekleştirilmesi planlanan resmi ziyaretinin önemine dikkat çekti.