Pezeşkiyan’dan sert savaş uyarısı: 'Bu ateş birçoklarını yakacak'
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının küresel hukuk düzenini tehdit ettiğini belirterek, Ali Hamaney’in hedef... 20.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-20T09:37+0300
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD merkezli sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, ABD’nin İran’a yönelik saldırıları ve İran lideri Ali Hamaney’in hedef alınmasının, uluslararası sistem açısından kritik bir kırılma yarattığını ifade etti.Pezeşkiyan, bu gelişmelerin yalnızca bölgesel değil, küresel hukuk düzenini sarsacak sonuçlar doğurabileceğini belirterek, uluslararası toplumun sessiz kalmasının ciddi riskler barındırdığına dikkat çekti.'Devlet terörü' vurgusu ve İsrail eleştirisiAçıklamasında İsrail’i sert sözlerle eleştiren Pezeşkiyan, “İsrail rejiminin doğasının devlet terörizmine dayandığını” savundu. ABD’nin İsrail ile birlikte hareket ederek İran’a yönelik saldırgan bir politika izlediğini belirten Pezeşkiyan, bunun uluslararası anlaşmazlıklarda yeni ve tehlikeli bir dönemin kapısını araladığını söyledi.'Kriz durdurulmazsa yayılacak'Pezeşkiyan, mevcut çatışmanın kontrol altına alınmaması halinde etkilerinin genişleyeceğini vurgulayarak, “Dünya bu krize karşı kararlı bir şekilde durmazsa, bu ateşin alevi birçoklarını da yakacaktır” ifadelerini kullandı.Bu sözler, Tahran yönetiminin çatışmanın bölgesel sınırları aşabileceğine yönelik endişelerini açıkça ortaya koydu.28 Şubat’ta başlayan saldırı ve karşılıkABD ve İsrail, Tahran ile Washington arasında müzakerelerin sürdüğü bir dönemde, 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri saldırı başlattı. Söz konusu saldırılar, bölgede gerilimi hızla tırmandırdı.İran ise buna karşılık olarak, İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn gibi ülkelerde belirlediği hedeflere saldırılar düzenledi.
