Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'da bayram namazı kılınamadı

Mescid-i Aksa, İsrail'in İran saldırıları sonrası getirdiği toplanma yasağı gerekçesiyle bayram sabahı ibadete kapatıldı. Filistinliler, bayram namazını kılmak...

İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrasında uygulamaya koyduğu güvenlik kısıtlamaları, Mescid-i Aksa’da bayram namazının kılınmasını engelledi. Yetkililerin toplanma yasağı gerekçesiyle aldığı karar, Filistinliler arasında büyük tepkiye yol açtı.Bayram sabahında kutsal mekânda ibadet edemeyen Filistinliler, namazlarını kılabilmek için Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesine en yakın noktalarda toplanma çağrısı yaptı.Eski şehir çevresinde gerginlik ve müdahale geçmişiİsrail polisi, Ramazan ayı boyunca Mescid-i Aksa’da ibadet kısıtlamalarına karşı protesto eden Filistinlilere sert müdahalelerde bulunmuştu. Özellikle Eski Şehir surları önünde teravih namazı kılan gruplara yönelik cop, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanılması, bölgede tansiyonu yükseltmişti.Bu geçmiş müdahaleler, bayram günü alınan yeni kısıtlamalarla birlikte güvenlik endişelerini daha da artırdı.Doğu Kudüs bayrama ‘hayalet şehir’ manzarasıyla girdiİsrail’in kısıtlamaları yalnızca ibadeti değil, günlük yaşamı da doğrudan etkiledi. Her bayram arifesinde yoğunluk yaşanan Eski Şehir, bu yıl sessizliğe büründü. Sokakların boş kalması ve hareketliliğin durması, bölgenin adeta bir “hayalet şehir” görünümü almasına neden oldu.İsrail yönetimi, İran saldırıları gerekçesiyle Eski Şehir’e girişleri sınırlandırırken, Filistinli esnafın büyük bölümü kepenk açamadı. Sadece eczane ve temel ihtiyaçlara yönelik bazı işletmelerin açık kaldığı gözlemlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260320/cumhurbaskani-erdogan-israil-yuzlerce-insani-katlediyor-bunun-bedelini-odeyecekler-1104378773.html

