NATO müttefiklerine hakaret eden Trump: 'Korkaklar, bunu unutmayacağız'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik savaşta yeterli destek vermediği gerekçesiyle NATO müttefiklerini “korkaklıkla” suçladı. Trump, ittifakın ABD olmadan... 20.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-20T17:19+0300

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İsrail operasyonlarına destek vermeyen NATO ülkelerine yönelik sert açıklamalarda bulundu. İran’a karşı yürütülen askeri süreçte müttefiklerin yeterli katkı sunmadığını savunan Trump, ittifakın zayıfladığını ileri sürdü.Trump, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, “ABD olmadan NATO kâğıttan kaplandır” ifadesini kullanarak, ittifakın askeri gücünün büyük ölçüde Washington’a bağlı olduğunu vurguladı.'Korkaklar, bunu hatırlayacağız'Trump, eleştirilerini daha da sertleştirerek NATO ülkeleri için doğrudan “korkaklar” ifadesini kullandı. Kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, müttefiklerin İran’ın nükleer kapasitesine karşı yürütülen mücadeleye katılmaktan kaçındığını öne sürdü.ABD Başkanı mesajında şu ifadeleri kullandı:“ABD olmadan NATO kâğıttan kaplandır! Nükleer güce sahip bir İran’ı durdurmak için verilen mücadeleye katılmak istemediler.”Hürmüz Boğazı ve petrol eleştirisiTrump, açıklamalarında Hürmüz Boğazı krizine de dikkat çekti. NATO ülkelerinin, petrol fiyatlarının yükselmesinden şikâyet ettiğini ancak bu durumun çözümü için askeri katkı sunmadığını savundu.ABD Başkanı, boğazın açılmasının “basit bir askeri manevra” olduğunu iddia ederek, müttefiklerin düşük riskli bir operasyona bile katılmaktan kaçındığını ileri sürdü.Avrupa’dan mesafeli duruşTrump’ın açıklamaları, ABD ile Avrupa ülkeleri arasındaki görüş ayrılıklarını yeniden gündeme taşıdı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Hürmüz Boğazı’nı güç kullanarak açmaya yönelik bir operasyona katılmayacağını açıklamıştı.Benzer şekilde, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de bölgede askeri bir misyon planlanmadığını belirterek, Avrupa’nın daha temkinli bir yaklaşım benimsediğini ortaya koydu.İttifak i̇çinde derinleşen ayrışmaUzmanlara göre, Trump’ın sert açıklamaları, NATO içinde İran politikası konusunda ciddi bir ayrışma yaşandığını gösteriyor. ABD’nin daha agresif bir askeri tutum sergilediği süreçte, Avrupa ülkelerinin diplomasi ve risk minimizasyonuna odaklandığı değerlendiriliyor.

2026

haberler, donald trump, abd, hürmüz boğazı, i̇ran, abd, truth social, nato