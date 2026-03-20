MSB kaynaklarından İncirlik açıklaması: Olumsuz bir durum yok
İncirlik Üssü'nde sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapıldığına belirten MSB, İncirlik'te olumsuz bir durum olmadığını açıkladı. 20.03.2026, Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, sosyal medyada İncirlik Üssü'nde sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapıldığı belirtilerek herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum olmadığı aktarıldı. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedirBakanlık kaynakları tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sanal medyada İncirlik'te sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum yoktur. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir" denildi.
16:24 20.03.2026 (güncellendi: 16:36 20.03.2026)
Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir
