Türkiye
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260320/motorine-buyuk-zam-fiyatlar-tarihi-seviyeye-yukseldi-1104378378.html
Motorine büyük zam: Fiyatlar tarihi seviyeye yükseldi
Sputnik Türkiye
İran'daki savaş nedeniyle dünya petrol arzının neredeyse yüzde 30 oranında azalması, akaryakıt fiyatlarında yeni artışı beraberinde getirdi. Motorin... 20.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-20T07:51+0300
2026-03-20T07:52+0300
ekonomi̇
benzin
benzin fiyatları
akaryakıt
motorin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/14/1097178403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_91d8fa837f493ca0aa08bad0b4fa5322.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
SON HABERLER
tr_TR
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/14/1097178403_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_07dffd4b7e872d4e8c48c80c3a3c7de1.jpg
1920
1920
true
benzin, benzin fiyatları, akaryakıt, motorin
07:51 20.03.2026 (güncellendi: 07:52 20.03.2026)
© AA / Ahmet Serdar EserBenzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2026
© AA / Ahmet Serdar Eser
Abone ol
İran'daki savaş nedeniyle dünya petrol arzının neredeyse yüzde 30 oranında azalması, akaryakıt fiyatlarında yeni artışı beraberinde getirdi. Motorin fiyatlarına 20 Mart Cuma itibarıyla 5 lira 18 kuruş zam geldi.
ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaş Körfez bölgesini ateş çemberine çevirdi. Küresel ekonomiyi ilgilendiren petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle tırmanışa geçti. Motorine fiyatlarına bugün (20 Mart Cuma) itibarıyla 5 lira 18 kuruş zam geldi.

Eşel Mobil Sistemi devreye girdi

Normalde motorine 5,76 yapılması gereken zammın 58 kuruşluk kısmı Eşel Mobil Sistemi'nden karşılandı ve zam pompalara 5,18 lira olarak yansıdı.
Son artışla birlikte motorinin litre fiyatı birçok büyükşehirde 70 TL barajını aşarak tarihi bir seviyeye ulaştı.

İstanbul’da akaryakıt fiyatları 20 Mart 2026

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 62.00 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 71.10 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 30.49 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 61.86 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 70.96 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 29.89 TL

Ankara’da motorin 72 TL seviyesini geçti

Ankara akaryakıt fiyatları 20 Mart 2026 itibarıyla şöyle:
Ankara'da benzin litre fiyatı: 62.97 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 72.22 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 92.76 TL

İzmir’de motorin 72,50 TL’ye çıktı

İzmir akaryakıt fiyatları 20 Mart 2026 verilerine göre:
İzmir’de benzin litre fiyatı: 63.25 TL
İzmir’de motorin litre fiyatı: 72.50 TL
İzmir’de LPG litre fiyatı: 30.29 TL
İstanbul sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2026
TÜRKİYE
06:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала