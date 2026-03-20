Motorine büyük zam: Fiyatlar tarihi seviyeye yükseldi
İran'daki savaş nedeniyle dünya petrol arzının neredeyse yüzde 30 oranında azalması, akaryakıt fiyatlarında yeni artışı beraberinde getirdi. Motorin... 20.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-20T07:52+0300
İran'daki savaş nedeniyle dünya petrol arzının neredeyse yüzde 30 oranında azalması, akaryakıt fiyatlarında yeni artışı beraberinde getirdi. Motorin fiyatlarına 20 Mart Cuma itibarıyla 5 lira 18 kuruş zam geldi.
ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaş Körfez bölgesini ateş çemberine çevirdi. Küresel ekonomiyi ilgilendiren petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle tırmanışa geçti. Motorine fiyatlarına bugün (20 Mart Cuma) itibarıyla 5 lira 18 kuruş zam geldi.
Eşel Mobil Sistemi devreye girdi
Normalde motorine 5,76 yapılması gereken zammın 58 kuruşluk kısmı Eşel Mobil Sistemi'nden karşılandı ve zam pompalara 5,18 lira olarak yansıdı.
Son artışla birlikte motorinin litre fiyatı birçok büyükşehirde 70 TL barajını aşarak tarihi bir seviyeye ulaştı.
İstanbul’da akaryakıt fiyatları 20 Mart 2026
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 62.00 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 71.10 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 30.49 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 61.86 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 70.96 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 29.89 TL
Ankara’da motorin 72 TL seviyesini geçti
Ankara akaryakıt fiyatları 20 Mart 2026 itibarıyla şöyle:
Ankara'da benzin litre fiyatı: 62.97 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 72.22 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 92.76 TL
İzmir’de motorin 72,50 TL’ye çıktı
İzmir akaryakıt fiyatları 20 Mart 2026 verilerine göre:
İzmir’de benzin litre fiyatı: 63.25 TL
İzmir’de motorin litre fiyatı: 72.50 TL
İzmir’de LPG litre fiyatı: 30.29 TL