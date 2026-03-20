https://anlatilaninotesi.com.tr/20260320/motorine-buyuk-zam-fiyatlar-tarihi-seviyeye-yukseldi-1104378378.html

Motorine büyük zam: Fiyatlar tarihi seviyeye yükseldi

Sputnik Türkiye

İran'daki savaş nedeniyle dünya petrol arzının neredeyse yüzde 30 oranında azalması, akaryakıt fiyatlarında yeni artışı beraberinde getirdi. Motorin... 20.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-20T07:51+0300

ekonomi̇

benzin

benzin fiyatları

akaryakıt

motorin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/14/1097178403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_91d8fa837f493ca0aa08bad0b4fa5322.jpg

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaş Körfez bölgesini ateş çemberine çevirdi. Küresel ekonomiyi ilgilendiren petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle tırmanışa geçti. Motorine fiyatlarına bugün (20 Mart Cuma) itibarıyla 5 lira 18 kuruş zam geldi.Eşel Mobil Sistemi devreye girdiNormalde motorine 5,76 yapılması gereken zammın 58 kuruşluk kısmı Eşel Mobil Sistemi'nden karşılandı ve zam pompalara 5,18 lira olarak yansıdı.Son artışla birlikte motorinin litre fiyatı birçok büyükşehirde 70 TL barajını aşarak tarihi bir seviyeye ulaştı.İstanbul’da akaryakıt fiyatları 20 Mart 2026İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 62.00 TLİstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 71.10 TLİstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 30.49 TLİstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 61.86 TLİstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 70.96 TLİstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 29.89 TLAnkara’da motorin 72 TL seviyesini geçtiAnkara akaryakıt fiyatları 20 Mart 2026 itibarıyla şöyle:Ankara'da benzin litre fiyatı: 62.97 TLAnkara'da motorin litre fiyatı: 72.22 TLAnkara'da LPG litre fiyatı: 92.76 TLİzmir’de motorin 72,50 TL’ye çıktıİzmir akaryakıt fiyatları 20 Mart 2026 verilerine göre:İzmir’de benzin litre fiyatı: 63.25 TLİzmir’de motorin litre fiyatı: 72.50 TLİzmir’de LPG litre fiyatı: 30.29 TL

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

