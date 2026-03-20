https://anlatilaninotesi.com.tr/20260320/meteorolojiden-istanbul-dahil-17-il-icin-uyari-bayramda-yagis-ve-soguk-etkili-olacak-1104377454.html
Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 il için uyarı: Bayramda yağış ve soğuk etkili olacak
Sputnik Türkiye
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul'un da bulunduğu 17 il için sarı kodlu...
2026-03-20T06:52+0300
türki̇ye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099955959_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_a1dc0f7b5be573536a6086647ae2f743.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260319/meteoroloji-duyurdu-marmara-dahil-bazi-bolgelerde-saganak-ve-firtina-uyarisi-1104360084.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099955959_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_a3e2f4d7a122247d99a0d808e21f60cc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ramazan Bayramı’nın ilk gününde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul’un da bulunduğu 17 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Özellikle Marmara’da kuvvetli sağanak yağış, bazı bölgelerde kar ve karla karışık yağış bekleniyor.
Ramazan Bayramı'nın ilk günü soğuk ve yağışlı geçecek. Meteoroloji tarafından bugün İstanbul dahil 17 il için sarı kodlu kar ve karla karışık yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bayramın ilk gününde aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok şehir için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.
Marmara’da kuvvetli sağanak bekleniyor
Marmara bölgesinde beklenen sağanak yağışların, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevreleri ile Çanakkale’nin doğu, Bursa ve Balıkesir’in kuzey ilçelerinde bugün akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.
Yetkililer, sel ve su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
İstanbul dahil 17 il için sarı kod verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Hakkari, İstanbul, Kocaeli, Mardin, Muş, Sakarya, Siirt, Batman, Şırnak, Yalova ve Düzce için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Açıklamada, hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, doğu kesimlerinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da da kuvvetli yağış bekleniyor
Marmara'nın doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Düzce, Antalya, Adana çevrelerinde beklenen yağışların kuvvetli olacağı bildirildi.
Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istenirken, bölgelerde etkili olacak yağışların günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği vurgulandı.
Rüzgar Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli esecek
Rüzgarın, Marmara ve Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiği belirtildi.
Bu nedenle özellikle açık alanlarda bulunacak vatandaşların ve sürücülerin hava koşullarına karşı dikkatli olması gerektiği ifade edildi.
Yağışlı hava yurt genelinde haftaya kadar sürecek
Meteoroloji tarafından paylaşılan 7 günlük rapora göre, yağışlı hava haftaya Perşembe gününe kadar tüm yurtta etkisini sürdürecek.