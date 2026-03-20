Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 il için uyarı: Bayramda yağış ve soğuk etkili olacak

Sputnik Türkiye

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul'un da bulunduğu 17 il için sarı kodlu... 20.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-20T06:52+0300

Ramazan Bayramı'nın ilk günü soğuk ve yağışlı geçecek. Meteoroloji tarafından bugün İstanbul dahil 17 il için sarı kodlu kar ve karla karışık yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bayramın ilk gününde aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok şehir için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.Marmara’da kuvvetli sağanak bekleniyorMarmara bölgesinde beklenen sağanak yağışların, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevreleri ile Çanakkale’nin doğu, Bursa ve Balıkesir’in kuzey ilçelerinde bugün akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.Yetkililer, sel ve su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.İstanbul dahil 17 il için sarı kod verildiMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Hakkari, İstanbul, Kocaeli, Mardin, Muş, Sakarya, Siirt, Batman, Şırnak, Yalova ve Düzce için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.Açıklamada, hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, doğu kesimlerinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi.Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da da kuvvetli yağış bekleniyorMarmara'nın doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Düzce, Antalya, Adana çevrelerinde beklenen yağışların kuvvetli olacağı bildirildi.Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istenirken, bölgelerde etkili olacak yağışların günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği vurgulandı.Rüzgar Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli esecekRüzgarın, Marmara ve Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiği belirtildi.Bu nedenle özellikle açık alanlarda bulunacak vatandaşların ve sürücülerin hava koşullarına karşı dikkatli olması gerektiği ifade edildi.Yağışlı hava yurt genelinde haftaya kadar sürecekMeteoroloji tarafından paylaşılan 7 günlük rapora göre, yağışlı hava haftaya Perşembe gününe kadar tüm yurtta etkisini sürdürecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260319/meteoroloji-duyurdu-marmara-dahil-bazi-bolgelerde-saganak-ve-firtina-uyarisi-1104360084.html

