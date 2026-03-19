Meteoroloji duyurdu: Marmara dahil bazı bölgelerde sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji duyurdu: Marmara dahil bazı bölgelerde sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'ye göre Türkiye genelinde yağışlı hava etkili olacak, bazı bölgelerde kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor. Doğu kesimler için ise çığ ve... 19.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-19T07:07+0300

2026-03-19T07:07+0300

2026-03-19T07:07+0300

türki̇ye

meteoroloji

türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 19 Mart hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara (Edirne hariç), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere çok sayıda ilde aralıklı yağış görülecek.Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi (Gaziantep ve Kilis hariç) ile Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Niğde, Karaman, Bingöl, Muş, Elazığ, Şırnak, Hakkari ve Bitlis çevreleri, ayrıca Antalya’nın doğusu ve Van’ın güneyinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don, doğu bölgelerde ise pus ve yer yer sis görülebileceği tahmin ediliyor. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve kar örtüsü bulunan alanlarında çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette, ancak Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Denizlerde hava durumu ise, Batı Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtına; Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.MARMARAMarmara bölgesinde çok bulutlu (Edirne dışında) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.EGEÇok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) bekleniyor.AKDENİZÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye ile Antalya’nın doğusunda yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.İÇ ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karaman ve Niğde çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.BATI KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı. Akşam saatlerinden sonra bazı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma, don, pus ve sis, ayrıca yüksek kesimlerde çığ riski bulunuyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı yağış bekleniyor. Yağışlar genellikle karla karışık yağmur ve kar, bazı illerde yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Bingöl, Muş, Elazığ, Şırnak, Hakkari, Bitlis ve Van’ın güneyinde kuvvetli yağış bekleniyor. Çığ, buzlanma ve don riski bulunuyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gaziantep ve Kilis dışında yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

türki̇ye

Sputnik Türkiye

meteoroloji, türkiye, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, hava durumu