Lukaşenko’dan ABD ile ‘büyük anlaşma’ açıklaması
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Minsk ile Washington’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın önerisiyle siyasi tutuklular ve İran krizi dahil bir dizi... 20.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-20T17:35+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260319/abd-belarus-maliye-bakanligi-ve-iki-bankaya-yonelik-yaptirimlari-kaldiriyor-1104373443.html
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Minsk ile Washington’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın önerisiyle siyasi tutuklular ve İran krizi dahil bir dizi başlığı kapsayan ‘büyük bir anlaşma’ üzerinde çalıştığını, bunun Belarus için önemli olduğunu belirtti.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinin ABD ile kapsamlı bir mutabakata hazırlandığını açıkladı. Belarus resmi ajansı Belta’nın aktardığına göre Lukaşenko, “Evet, gerçekten de Amerikalılar müzakerelerin üçüncü ya da dördüncü turunda, Trump adına, görüşme gündemimizdeki bir dizi başlığın yer alacağı büyük bir anlaşma yapmayı önerdiler. Ben buna karşı mı çıkacağım? Bu Belarus için önemli, benim için de önemli” ifadelerini kullandı.
Lukaşenko, 19 Mart’ta ABD Özel Temsilcisi John Cole başkanlığındaki Amerikan heyetiyle Minsk’te görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Belarus’taki ‘siyasi tutuklular’ konusu ve ortak ajanda ele alındı.
Lukaşenko, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Büyük anlaşma sadece onların ‘siyasi tutuklular’ dediği meseleden ibaret değil. Üstelik ben onları sürekli düzeltiyorum: Bizde siyasi tutuklu yok, çünkü bizde siyasi yasa maddeleri yok” dedi.
Belarus lideri, Amerikalılara İran’la yaşanan çatışmanın nasıl sona erdirilebileceğine dair kendi planını sunduğunu, ayrıca nükleer malzemeler konusunun da gündeme geldiğini aktardı. Lukaşenko, buna karşın Washington’dan herhangi bir karşılık talep etmediğini, yaptırımlar konusunda dahi bir şey istemediğini vurguladı.
Lukaşenko ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisini Florida’daki evinde görüşmeye davet ettiğini söyledi.