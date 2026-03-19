ABD, Belarus Maliye Bakanlığı ve iki bankaya yönelik yaptırımları kaldırıyor
ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi John Cole, Minsk'teki görüşmelerin ardından Belarus Maliye Bakanlığı, Belinvestbank ve BelarusKalkınma Bankası'nın yaptırım listelerinden çıkarılacağını açıkladı.
2026-03-19T19:17+0300
dünya
abd
belarus
minsk
maliye bakanlığı
yaptırım
donald trump
aleksandr lukaşenko
ortadoğu
Belarus haber ajansı BelTa’nın aktardığına göre ABD, Belarus’a yönelik bazı mali yaptırımları kaldırma kararı aldı. Minsk’te temaslarda bulunan ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi John Cole, görüşmeler sonrasında yaptığı açıklamada, Belarus Maliye Bakanlığı, Belinvestbank ve Belarus Kalkınma Bankası’nın ABD yaptırım listelerinden çıkarılacağını belirtti.Cole, iki büyük Belarus şirketi için de benzer bir adım atıldığını belirterek, “ABD ayrıca, Belarus Potas Şirketi ile ‘Belaruskaliy’in tüm yaptırım listelerinden çıkarılması yönünde karar aldı” dedi.ABD’li özel temsilci, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile yaptığı görüşmede, “Belarus Cumhurbaşkanı’nın görüşünü her zaman çok değerli bulduklarını” ifade etti. Tarafların, Lukaşenko’nun ABD’ye olası ziyareti konusunu da ele aldığını belirten Cole, bu ziyaretin organizasyonu için birlikte çalışma konusunda mutabık kalındığını söyledi. Cole ayrıca, Belarus liderinin “Barış Konseyi”nin bir oturumuna katılmak üzere davet edildiğini ve Lukaşenko’nun bu daveti kabul ettiğini aktardı.Lukaşenko ise görüşmede, ABD’nin Ortadoğu’da Belarus’un “dostlarına” karşı savaştığını ancak, buna rağmen kendisinin “Donald Trump’ın destekçisi” olduğunu belirtti ve Washington’ın “belirli hatalarına” rağmen bu tutumunu sürdürdüğünü dile getirdi. Ülkedeki siyasi tutuklulara ilişkin soruya ise Lukaşenko, “Bizde siyasi tutuklu yok, yalnızca suç işleyenler var” yanıtını verdi.
abd, belarus, minsk, maliye bakanlığı, yaptırım, donald trump, aleksandr lukaşenko, ortadoğu
ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi John Cole, Minsk’teki görüşmelerin ardından Belarus Maliye Bakanlığı, Belinvestbank ve BelarusKalkınma Bankası’nın yaptırım listelerinden çıkarılacağını açıkladı.
