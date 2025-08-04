Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/ozel-hastaneye-giden-herkesi-ilgilendiriyor-kdk-araya-girdi-fazladan-odenen-para-iade-edildi-1098347079.html
Özel hastaneye giden herkesi ilgilendiriyor: KDK araya girdi, fazladan ödenen para iade edildi
Özel hastaneye giden herkesi ilgilendiriyor: KDK araya girdi, fazladan ödenen para iade edildi
Sputnik Türkiye
Kamu Denetçiliği Kurumu, özel bir hastanenin fazladan aldığı 11 bin 400 lirasını geri almasını sağladı. 04.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-04T12:23+0300
2025-08-04T12:23+0300
türki̇ye
kamu denetçiliği kurumu
sgk
özel hastane
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097557257_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3c9f6ce87c3614bbf41e4662a63ec9b.jpg
İstanbul'da özel bir hastaneye giden bir kişi kendisinden 11 bin 400 lira fazla para alındığını belirterek Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu. Kurum, hastane ile temasa geçerek paranın iade edilmesini yönünde bildirimde bulundu. Hastane 'dostane çözüm' kapsamında parayı iade etti. SGK reddetti, KDK iadeyi sağladıMuayene için İstanbul'da özel bir hastaneye giden bir kişi yapılan tahlil ve tetkiklerden sonra 17 bin lira fatura ile karşılaştı. Bunun üzerine kendisinden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan ücretin çok üstünde para alındığını belirten kişi, ücret iadesi için SGK'ye başvurdu ancak olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine KDK'ye başvuran kişi, fazla alınan ücretin iadesinin sağlanmasını istedi.Başvuruyla ilgili hastaneyle temasa geçen KDK, ücret iadesinin yapılması gerektiği yönünde hastaneye bildirimde bulundu. Hastane, "dostane çözüm" kapsamında başvurucudan fazladan tahsil ettiği 11 bin 400 lirayı iade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/ingiltereden-sac-ekimi-icin-istanbula-gelmisti-operasyon-sonrasi-hayatini-kaybetti-1098267051.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097557257_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3c7c882e5010c24cca982cd7e9d79f31.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kamu denetçiliği kurumu, sgk, özel hastane
kamu denetçiliği kurumu, sgk, özel hastane

Özel hastaneye giden herkesi ilgilendiriyor: KDK araya girdi, fazladan ödenen para iade edildi

12:23 04.08.2025
© AAEmekli maaş hesaplama 2025
Emekli maaş hesaplama 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2025
© AA
Abone ol
Kamu Denetçiliği Kurumu, özel bir hastanenin fazladan aldığı 11 bin 400 lirasını geri almasını sağladı.
İstanbul'da özel bir hastaneye giden bir kişi kendisinden 11 bin 400 lira fazla para alındığını belirterek Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu. Kurum, hastane ile temasa geçerek paranın iade edilmesini yönünde bildirimde bulundu. Hastane 'dostane çözüm' kapsamında parayı iade etti.

SGK reddetti, KDK iadeyi sağladı

Muayene için İstanbul'da özel bir hastaneye giden bir kişi yapılan tahlil ve tetkiklerden sonra 17 bin lira fatura ile karşılaştı. Bunun üzerine kendisinden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan ücretin çok üstünde para alındığını belirten kişi, ücret iadesi için SGK'ye başvurdu ancak olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine KDK'ye başvuran kişi, fazla alınan ücretin iadesinin sağlanmasını istedi.
Başvuruyla ilgili hastaneyle temasa geçen KDK, ücret iadesinin yapılması gerektiği yönünde hastaneye bildirimde bulundu. Hastane, "dostane çözüm" kapsamında başvurucudan fazladan tahsil ettiği 11 bin 400 lirayı iade etti.
Saç ekimi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
SAĞLIK
İngiltere'den saç ekimi için İstanbul'a gelmişti: Operasyon sonrası hayatını kaybetti
31 Temmuz, 10:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала