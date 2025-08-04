https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/ozel-hastaneye-giden-herkesi-ilgilendiriyor-kdk-araya-girdi-fazladan-odenen-para-iade-edildi-1098347079.html
Özel hastaneye giden herkesi ilgilendiriyor: KDK araya girdi, fazladan ödenen para iade edildi
Özel hastaneye giden herkesi ilgilendiriyor: KDK araya girdi, fazladan ödenen para iade edildi
Sputnik Türkiye
Kamu Denetçiliği Kurumu, özel bir hastanenin fazladan aldığı 11 bin 400 lirasını geri almasını sağladı. 04.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-04T12:23+0300
2025-08-04T12:23+0300
2025-08-04T12:23+0300
türki̇ye
kamu denetçiliği kurumu
sgk
özel hastane
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097557257_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3c9f6ce87c3614bbf41e4662a63ec9b.jpg
İstanbul'da özel bir hastaneye giden bir kişi kendisinden 11 bin 400 lira fazla para alındığını belirterek Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu. Kurum, hastane ile temasa geçerek paranın iade edilmesini yönünde bildirimde bulundu. Hastane 'dostane çözüm' kapsamında parayı iade etti. SGK reddetti, KDK iadeyi sağladıMuayene için İstanbul'da özel bir hastaneye giden bir kişi yapılan tahlil ve tetkiklerden sonra 17 bin lira fatura ile karşılaştı. Bunun üzerine kendisinden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan ücretin çok üstünde para alındığını belirten kişi, ücret iadesi için SGK'ye başvurdu ancak olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine KDK'ye başvuran kişi, fazla alınan ücretin iadesinin sağlanmasını istedi.Başvuruyla ilgili hastaneyle temasa geçen KDK, ücret iadesinin yapılması gerektiği yönünde hastaneye bildirimde bulundu. Hastane, "dostane çözüm" kapsamında başvurucudan fazladan tahsil ettiği 11 bin 400 lirayı iade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/ingiltereden-sac-ekimi-icin-istanbula-gelmisti-operasyon-sonrasi-hayatini-kaybetti-1098267051.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097557257_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3c7c882e5010c24cca982cd7e9d79f31.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kamu denetçiliği kurumu, sgk, özel hastane
kamu denetçiliği kurumu, sgk, özel hastane
Özel hastaneye giden herkesi ilgilendiriyor: KDK araya girdi, fazladan ödenen para iade edildi
Kamu Denetçiliği Kurumu, özel bir hastanenin fazladan aldığı 11 bin 400 lirasını geri almasını sağladı.
İstanbul'da özel bir hastaneye giden bir kişi kendisinden 11 bin 400 lira fazla para alındığını belirterek Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu. Kurum, hastane ile temasa geçerek paranın iade edilmesini yönünde bildirimde bulundu. Hastane 'dostane çözüm' kapsamında parayı iade etti.
SGK reddetti, KDK iadeyi sağladı
Muayene için İstanbul'da özel bir hastaneye giden bir kişi yapılan tahlil ve tetkiklerden sonra 17 bin lira fatura ile karşılaştı. Bunun üzerine kendisinden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan ücretin çok üstünde para alındığını belirten kişi, ücret iadesi için SGK'ye başvurdu ancak olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine KDK'ye başvuran kişi, fazla alınan ücretin iadesinin sağlanmasını istedi.
Başvuruyla ilgili hastaneyle temasa geçen KDK, ücret iadesinin yapılması gerektiği yönünde hastaneye bildirimde bulundu. Hastane, "dostane çözüm" kapsamında başvurucudan fazladan tahsil ettiği 11 bin 400 lirayı iade etti.