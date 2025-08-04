https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/ozel-hastaneye-giden-herkesi-ilgilendiriyor-kdk-araya-girdi-fazladan-odenen-para-iade-edildi-1098347079.html

Özel hastaneye giden herkesi ilgilendiriyor: KDK araya girdi, fazladan ödenen para iade edildi

Özel hastaneye giden herkesi ilgilendiriyor: KDK araya girdi, fazladan ödenen para iade edildi

Sputnik Türkiye

Kamu Denetçiliği Kurumu, özel bir hastanenin fazladan aldığı 11 bin 400 lirasını geri almasını sağladı. 04.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-04T12:23+0300

2025-08-04T12:23+0300

2025-08-04T12:23+0300

türki̇ye

kamu denetçiliği kurumu

sgk

özel hastane

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İstanbul'da özel bir hastaneye giden bir kişi kendisinden 11 bin 400 lira fazla para alındığını belirterek Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu. Kurum, hastane ile temasa geçerek paranın iade edilmesini yönünde bildirimde bulundu. Hastane 'dostane çözüm' kapsamında parayı iade etti. SGK reddetti, KDK iadeyi sağladıMuayene için İstanbul'da özel bir hastaneye giden bir kişi yapılan tahlil ve tetkiklerden sonra 17 bin lira fatura ile karşılaştı. Bunun üzerine kendisinden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan ücretin çok üstünde para alındığını belirten kişi, ücret iadesi için SGK'ye başvurdu ancak olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine KDK'ye başvuran kişi, fazla alınan ücretin iadesinin sağlanmasını istedi.Başvuruyla ilgili hastaneyle temasa geçen KDK, ücret iadesinin yapılması gerektiği yönünde hastaneye bildirimde bulundu. Hastane, "dostane çözüm" kapsamında başvurucudan fazladan tahsil ettiği 11 bin 400 lirayı iade etti.

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kamu denetçiliği kurumu, sgk, özel hastane