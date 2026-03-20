İran’da üst düzey isimlere suikast zinciri: Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü
İran Devlet Televizyonu, Devrim Muhafızları Sözcüsü Ali Muhammed Naini’nin öldürüldüğünü duyurdu. İran savaşı sırasında üst düzey isimlere yönelik saldırılar... 20.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-20T11:15+0300
11:15 20.03.2026
İran Devlet Televizyonu, Devrim Muhafızları Sözcüsü Ali Muhammed Naini’nin öldürüldüğünü duyurdu. İran savaşı sırasında üst düzey isimlere yönelik saldırılar artarken, Tahran yönetimi bu tür suikastlerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı ve gerilimin tırmanabileceği uyarısında bulundu.
İran’da devam eden çatışmaların gölgesinde, üst düzey bir isim daha hedef alındı. İran Devlet Televizyonu, Devrim Muhafızları Sözcüsü Ali Muhammed Naini’nin öldürüldüğünü açıkladı.
Söz konusu saldırının detaylarına ilişkin resmi kaynaklardan kapsamlı bir bilgi paylaşılmazken, olayın bölgedeki gerilimi daha da artırdığı değerlendiriliyor.

Üst düzey yetkililere yönelik saldırılar artıyor

Son dönemde İran’daki askeri ve siyasi üst düzey isimlere yönelik suikastlerin arttığı dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu tür hedefli saldırıların çatışmanın doğasını değiştirerek daha geniş çaplı bir krize zemin hazırlayabileceğine işaret ediyor.
Tahran yönetimi, özellikle karar alıcı ve sembolik öneme sahip isimlerin hedef alınmasının, psikolojik ve stratejik bir baskı unsuru olarak kullanıldığını değerlendiriyor.

Tahran’dan uluslararası hukuk vurgusu

İranlı yetkililer, yabancı liderlere ve üst düzey isimlere yönelik suikastlerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Bu tür saldırıların, yalnızca bölgesel değil küresel güvenlik dengelerini de tehdit edebileceği ifade edildi.

Bölgede gerilim tırmanıyor

Yaşanan son gelişme, İran savaşı kapsamında tansiyonun daha da yükselebileceği yönündeki endişeleri artırdı. Uzmanlara göre, üst düzey isimlere yönelik suikastler, çatışmanın kontrol edilemez bir boyuta taşınmasına neden olabilir.
