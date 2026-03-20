Fitness uygulaması kullanan Fransız asker, savaş gemisinin konumunu tüm dünyayla paylaştı
Fransa'nın Charles de Gaulle uçak gemisi, bir askerin Strava uygulaması üzerinden paylaştığı spor verileri nedeniyle ifşa oldu. Le Monde'un ortaya çıkardığı... 20.03.2026, Sputnik Türkiye
Fransa’nın Charles de Gaulle uçak gemisi, bir askerin Strava uygulaması üzerinden paylaştığı spor verileri nedeniyle ifşa oldu. Le Monde’un ortaya çıkardığı olayda geminin Doğu Akdeniz’deki konumu tek tıkla tespit edildi. Olay, askeri operasyonlarda dijital güvenlik zafiyetini yeniden gündeme taşıdı.
Fransız basınından Le Monde, Fransa donanmasına ait Charles de Gaulle uçak gemisi ile ilgili çarpıcı bir güvenlik açığını ortaya çıkardı. Habere göre, gemide görevli bir askerin yaptığı spor aktivitelerini Strava uygulamasında paylaşması, geminin konumunun internet üzerinden tespit edilmesine yol açtı.
“Arthur” kod adıyla anılan askerin uygulamaya yüklediği verilerin herkese açık olması, hassas askeri bilgilerin deşifre edilmesine neden oldu.
Doğu Akdeniz’deki hassas konum tespit edildi
Paylaşılan veriler üzerinden yapılan analizde, Charles de Gaulle uçak gemisinin Kıbrıs’ın kuzeyinde, Türkiye’ye yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunduğu belirlendi. Geminin İran’a doğru ilerlediği süreçte bu bilginin açık şekilde erişilebilir olması, ciddi bir güvenlik riski olarak değerlendirildi.
Her ne kadar geminin bölgeye gönderildiği resmi olarak açıklanmış olsa da, tam konum bilgisinin ifşa edilmesi, operasyonel güvenlik açısından kritik bir zafiyet olarak öne çıktı.
Fransa’dan açıklama: Kurallara aykırı
Fransa Genelkurmay Başkanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Strava üzerinden veri paylaşımının mevcut düzenlemelere aykırı olduğunu belirtti. Yetkililer, olayla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığını ve benzer ihlallerin önüne geçmek için adımlar atılacağını duyurdu.
Haberde, Le Monde’un daha önce de Strava uygulamasındaki güvenlik açıklarına dikkat çektiği, ancak buna rağmen gerekli önlemlerin yeterince alınmadığı vurgulandı. Uzmanlar, özellikle askeri personelin kullandığı dijital uygulamaların, operasyonel güvenlik açısından ciddi riskler barındırdığına işaret ediyor.