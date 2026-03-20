İran Devrim Muhafızları: İlk kez Nasrallah güdümlü füzesi kullanıldı
İran Devrim Muhafızları, ABD ve İsrail'e karşı operasyonlarda ilk kez 'Nasrallah' güdümlü füzesinin kullanıldığını açıkladı. Saldırıların Hayfa ve Aşdod'daki...
İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), yaptığı açıklamada, İran silahlı kuvvetlerinin ABD ve İsrail'e karşı operasyonun başlangıcından bu yana ilk kez Nasrallah güdümlü füzesini kullanarak bir saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Devrim Muhafızları yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:İran Devrim Muhafızları, saldırının İsrail'in Hayfa ve Aşdod şehirlerindeki petrol rafinerilerini ve OrtaDoğu'daki ABD askeri üslerini hedef aldığını belirtti.
İran Devrim Muhafızları, ABD ve İsrail’e karşı operasyonlarda ilk kez 'Nasrallah' güdümlü füzesinin kullanıldığını açıkladı. Saldırıların Hayfa ve Aşdod’daki rafineriler ile ABD üslerini hedef aldığı belirtildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), yaptığı açıklamada, İran silahlı kuvvetlerinin ABD ve İsrail'e karşı operasyonun başlangıcından bu yana ilk kez Nasrallah güdümlü füzesini kullanarak bir saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.
İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Devrim Muhafızları yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Operasyonun bu dalgasında [65. dalga], Gadr füzesinin geliştirilmiş ve güdümlü bir versiyonu olan Nasrallah füzesi kullanıldı"

İran Devrim Muhafızları, saldırının İsrail'in Hayfa ve Aşdod şehirlerindeki petrol rafinerilerini ve OrtaDoğu'daki ABD askeri üslerini hedef aldığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2026
DÜNYA
Rusya Dışişleri: Orta Doğu’da güvenlik garantilerine yönelik müzakereleri destekliyoruz
00:10
