İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Biz hiçbir şekilde nükleer silah arayışında değildik

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, komşularıyla sorun yaşamak istemediklerini ve nükleer silah peşinde olmadıklarını söyledi. 20.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-20T21:55+0300

İran haber ajansı IRNA, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Nevruz Bayramı'na ilişkin video mesajını yayımladı.Pezeşkiyan, belirsizlikleri ve farklılıkları bir kenara bırakmaları gerektiğini belirterek, Nevruz'un İran kültüründe yeni bir başlangıç olduğunu ve bu yıl Nevruz'a her zamankinden daha fazla ihtiyaçları bulunduğunu söyledi.Komşularla çatışma yaşamak istemediklerini ifade eden Pezeşkiyan, "Duamız, Allah'ın, ilişkilerimizde ortaya çıkan sorunları veya zararları ortadan kaldırmamıza yardım etmesidir. Sevgili dostlarımız, sizlerle tüm sorunları çözmeye hazırız" dedi.Pezeşkiyan, şunları kaydetti:İran'da hiçbir yetkilinin kitle imha silahlarının geliştirilmesine yönelik bir adım atamayacağını veya bu yönde bir eğilimi destekleyemeyeceğini söyleyen Pezeşkiyan, ABD'nin ise İran'ın nükleer silah peşinde olduğunu iddia ettiğini dile getirdi.Pezeşkiyan, "Bölgede barış ve huzur yaratmak için, Orta Doğu'daki İslam ülkelerinden oluşan bir güvenlik yapısı kurulmasını ve bu yapının bölgede barış, güvenlik ve istikrarı garanti altına almasını öneriyoruz" ifadesini kullandı.Pezeşkiyan, belirsizlikleri ve farklılıkları bir kenara bırakmaları gerektiğini belirterek, Nevruz'un İran kültüründe yeni bir başlangıç olduğunu ve bu yıl Nevruz'a her zamankinden daha fazla ihtiyaçları bulunduğunu söyledi.Komşularla çatışma yaşamak istemediklerini ifade eden Pezeşkiyan, "İran'ın çevresinde halka oluşturan siz komşu dostlarımız, sizler bizim kardeşimizsiniz. Duamız, Allah'ın, ilişkilerimizde ortaya çıkan sorunları veya zararları ortadan kaldırmamıza yardım etmesidir. Sevgili dostlarımız, sizlerle tüm sorunları çözmeye hazırız" dedi.

