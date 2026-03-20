Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260320/hamaneyden-oldurulen-istihbarat-bakani-icin-taziye-bosluk-hizla-doldurulmali-1104386181.html
Hamaney'den öldürülen İstihbarat Bakanı i̇çin taziye: 'Boşluk hızla doldurulmalı'
Hamaney’den öldürülen İstihbarat Bakanı i̇çin taziye: 'Boşluk hızla doldurulmalı'
Sputnik Türkiye
İran dini lideri Mücteba Hamaney, İsrail saldırısında hayatını kaybeden İstihbarat Bakanı İsmail Hatib için Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a taziye mesajı... 20.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-20T12:53+0300
2026-03-20T12:53+0300
dünya
mücteba hamaney
i̇smail hatib
i̇srail
i̇ran
i̇ran i̇stihbarat bakanlığı
haberler
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/06/1104054925_0:156:1249:859_1920x0_80_0_0_87046ac909e7f72a26286bfc408699f9.jpg
İran dini lideri Mücteba Hamaney, İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İstihbarat Bakanı İsmail Hatib için Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a taziye mesajı iletti.Tasnim Haber Ajansı'nda yayımlanan açıklamada Hamaney, Hatib'i "çalışkan bir istihbarat bakanı" olarak nitelendirerek, kaybın devlet açısından önemli bir boşluk yarattığını ifade etti.'Güvenlikte aksama olmamalı'Hamaney, mesajında İran'ın güvenlik kurumlarının görevlerini kesintisiz sürdürmesi gerektiğinin altını çizdi. Özellikle istihbarat birimlerinin, "iç ve dış düşmanlara karşı" ülkenin güvenliğini sağlamaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.İran lideri, mevcut koşullarda güvenlik mekanizmasının herhangi bir zafiyet göstermemesi gerektiğine dikkat çekti.Boşluğun hızla doldurulması çağrısıTaziye mesajında, Hatib'in ölümünün ardından oluşan boşluğun süratle giderilmesi gerektiği belirtildi. Hamaney, yetkililere daha fazla sorumluluk üstlenmeleri çağrısında bulunarak, devletin güvenlik yapısının güçlendirilmesini istedi.İstihbarat faaliyetlerine devam vurgusuAçıklamada ayrıca, İran İstihbarat Bakanlığı'nın faaliyetlerini aynı kararlılık ve etkinlikle sürdürmesi gerdtiği ifade edildi. Bu vurgu, bölgedeki gerilimin arttığı bir dönemde güvenlik politikalarının öncelikli konumunu koruduğunu ortaya koydu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260320/ukrayna-krizi-sarsti-abdnin-avrupadaki-bradley-zirhlilari-kullanilmaz-halde-1104381544.html
i̇srail
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/06/1104054925_0:39:1249:976_1920x0_80_0_0_039f4953b1dc133cd3a2983bb04a91d8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mücteba hamaney, i̇smail hatib, i̇srail, i̇ran, i̇ran i̇stihbarat bakanlığı, haberler, ortadoğu
mücteba hamaney, i̇smail hatib, i̇srail, i̇ran, i̇ran i̇stihbarat bakanlığı, haberler, ortadoğu

Hamaney’den öldürülen İstihbarat Bakanı i̇çin taziye: 'Boşluk hızla doldurulmalı'

12:53 20.03.2026
© REUTERS Office of the Iranian Supreme Leader
Mücteba Hamaney - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2026
© REUTERS Office of the Iranian Supreme Leader
Abone ol
İran dini lideri Mücteba Hamaney, İsrail saldırısında hayatını kaybeden İstihbarat Bakanı İsmail Hatib için Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’a taziye mesajı gönderdi. Hamaney, güvenlik kurumlarının görevine kesintisiz devam etmesi gerektiğini vurgularken, oluşan boşluğun hızla doldurulması çağrısı yaptı.
İran dini lideri Mücteba Hamaney, İsrail’in düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İstihbarat Bakanı İsmail Hatib için Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’a taziye mesajı iletti.
Tasnim Haber Ajansı’nda yayımlanan açıklamada Hamaney, Hatib’i “çalışkan bir istihbarat bakanı” olarak nitelendirerek, kaybın devlet açısından önemli bir boşluk yarattığını ifade etti.

'Güvenlikte aksama olmamalı'

Hamaney, mesajında İran’ın güvenlik kurumlarının görevlerini kesintisiz sürdürmesi gerektiğinin altını çizdi. Özellikle istihbarat birimlerinin, “iç ve dış düşmanlara karşı” ülkenin güvenliğini sağlamaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.
İran lideri, mevcut koşullarda güvenlik mekanizmasının herhangi bir zafiyet göstermemesi gerektiğine dikkat çekti.

Boşluğun hızla doldurulması çağrısı

Taziye mesajında, Hatib’in ölümünün ardından oluşan boşluğun süratle giderilmesi gerektiği belirtildi. Hamaney, yetkililere daha fazla sorumluluk üstlenmeleri çağrısında bulunarak, devletin güvenlik yapısının güçlendirilmesini istedi.

İstihbarat faaliyetlerine devam vurgusu

Açıklamada ayrıca, İran İstihbarat Bakanlığı’nın faaliyetlerini aynı kararlılık ve etkinlikle sürdürmesi gerektiği ifade edildi. Bu vurgu, bölgedeki gerilimin arttığı bir dönemde güvenlik politikalarının öncelikli konumunu koruduğunu ortaya koydu.
Vehículos de combate de infantería Bradley de fabricación estadounidense - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2026
UKRAYNA KRİZİ
Ukrayna krizi sarstı: ABD'nin Avrupa'daki Bradley zırhlıları kullanılmaz halde
11:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала