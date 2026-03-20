Hamaney’den öldürülen İstihbarat Bakanı i̇çin taziye: 'Boşluk hızla doldurulmalı'
İran dini lideri Mücteba Hamaney, İsrail saldırısında hayatını kaybeden İstihbarat Bakanı İsmail Hatib için Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a taziye mesajı... 20.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-20T12:53+0300
İran dini lideri Mücteba Hamaney, İsrail saldırısında hayatını kaybeden İstihbarat Bakanı İsmail Hatib için Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’a taziye mesajı gönderdi. Hamaney, güvenlik kurumlarının görevine kesintisiz devam etmesi gerektiğini vurgularken, oluşan boşluğun hızla doldurulması çağrısı yaptı.
İran dini lideri Mücteba Hamaney, İsrail’in düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İstihbarat Bakanı İsmail Hatib için Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’a taziye mesajı iletti.
Tasnim Haber Ajansı’nda yayımlanan açıklamada Hamaney, Hatib’i “çalışkan bir istihbarat bakanı” olarak nitelendirerek, kaybın devlet açısından önemli bir boşluk yarattığını ifade etti.
'Güvenlikte aksama olmamalı'
Hamaney, mesajında İran’ın güvenlik kurumlarının görevlerini kesintisiz sürdürmesi gerektiğinin altını çizdi. Özellikle istihbarat birimlerinin, “iç ve dış düşmanlara karşı” ülkenin güvenliğini sağlamaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.
İran lideri, mevcut koşullarda güvenlik mekanizmasının herhangi bir zafiyet göstermemesi gerektiğine dikkat çekti.
Boşluğun hızla doldurulması çağrısı
Taziye mesajında, Hatib’in ölümünün ardından oluşan boşluğun süratle giderilmesi gerektiği belirtildi. Hamaney, yetkililere daha fazla sorumluluk üstlenmeleri çağrısında bulunarak, devletin güvenlik yapısının güçlendirilmesini istedi.
İstihbarat faaliyetlerine devam vurgusu
Açıklamada ayrıca, İran İstihbarat Bakanlığı’nın
faaliyetlerini aynı kararlılık ve etkinlikle sürdürmesi gerektiği ifade edildi. Bu vurgu, bölgedeki gerilimin arttığı bir dönemde güvenlik politikalarının öncelikli konumunu koruduğunu ortaya koydu.