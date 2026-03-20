Galatasaraylılara kötü haber: Osimhen'le ilgili son durum belli oldu
Galatasaraylılara kötü haber: Osimhen'le ilgili son durum belli oldu
Sputnik Türkiye
Liverpool maçında sakatlanan Galatasaraylı yıldız oyuncu Victor Osimhen'le ilgili son durum belli oldu. Ünlü futbolcu ameliyat olursa 1.5 ay sahalardan uzak...
2026-03-20T11:33+0300
2026-03-20T11:33+0300
2026-03-20T11:35+0300
Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı maçı sonrasında sağ ön kolunda kırık tespit edilen yıldız futbolcu Victor Osimhen'in ameliyat olması durumunda 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Kolu alçıya alındıFanatik'in haberine göre, Liverpool maçında a Konate ile çarpışan, ancak ilk yarı boyunca oyunda kalmakta ısrar eden Victor Osimhen’in sağ ön kolunda kırık tespit edildi. Kolu alçıya alınan 27 yaşındaki futbolcunun ameliyat kararı için ödemin inmesi beklenecek. Operasyon olursa, Osimhen’in 1.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/liverpool-macindaki-koreografi-herkesi-etkiledi-osimhen-gozyaslarini-tutamadi-1104156419.html
liverpool, osimhen, sakatlık, galatasaray
liverpool, osimhen, sakatlık, galatasaray
Galatasaraylılara kötü haber: Osimhen'le ilgili son durum belli oldu
11:33 20.03.2026 (güncellendi: 11:35 20.03.2026)
Liverpool maçında sakatlanan Galatasaraylı yıldız oyuncu Victor Osimhen'le ilgili son durum belli oldu. Ünlü futbolcu ameliyat olursa 1.5 ay sahalardan uzak kalacak.
Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı maçı sonrasında sağ ön kolunda kırık tespit edilen yıldız futbolcu Victor Osimhen'in ameliyat olması durumunda 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Fanatik'in haberine göre, Liverpool maçında a Konate ile çarpışan, ancak ilk yarı boyunca oyunda kalmakta ısrar eden Victor Osimhen’in sağ ön kolunda kırık tespit edildi. Kolu alçıya alınan 27 yaşındaki futbolcunun ameliyat kararı için ödemin inmesi beklenecek. Operasyon olursa, Osimhen’in 1.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.