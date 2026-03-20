Galatasaraylılara kötü haber: Osimhen'le ilgili son durum belli oldu
Liverpool maçında sakatlanan Galatasaraylı yıldız oyuncu Victor Osimhen'le ilgili son durum belli oldu. Ünlü futbolcu ameliyat olursa 1.5 ay sahalardan uzak kalacak.
2026-03-20T11:33+0300
2026-03-20T11:35+0300
spor
liverpool
osimhen
sakatlık
galatasaray
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/liverpool-macindaki-koreografi-herkesi-etkiledi-osimhen-gozyaslarini-tutamadi-1104156419.html
11:33 20.03.2026 (güncellendi: 11:35 20.03.2026)
Liverpool maçında sakatlanan Galatasaraylı yıldız oyuncu Victor Osimhen'le ilgili son durum belli oldu. Ünlü futbolcu ameliyat olursa 1.5 ay sahalardan uzak kalacak.
Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı maçı sonrasında sağ ön kolunda kırık tespit edilen yıldız futbolcu Victor Osimhen'in ameliyat olması durumunda 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Kolu alçıya alındı

Fanatik'in haberine göre, Liverpool maçında a Konate ile çarpışan, ancak ilk yarı boyunca oyunda kalmakta ısrar eden Victor Osimhen’in sağ ön kolunda kırık tespit edildi. Kolu alçıya alınan 27 yaşındaki futbolcunun ameliyat kararı için ödemin inmesi beklenecek. Operasyon olursa, Osimhen’in 1.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Galatasaray taraftarları Victor Osimhen için tribünde kareografi hazırladı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2026
SPOR
Liverpool maçındaki koreografi herkesi etkiledi: Osimhen, gözyaşlarını tutamadı
10 Mart, 22:40
