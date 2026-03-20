Binali Yıldırım, 'İran'la, çatıştırmaya çalışıyorlar' diyerek konuştu: 'Bize düşen görev oyuna gelmemek'

Bu şartlar altında Türkiye'yi de bu batağa sokmaya çalışıyorlar. Bunun için ne yapıyorlar? Sahte bayrak operasyonu yapıyorlar. Füzeyi başka yerden fırlatıyorlar. Oradan değilmiş, bir başka ülkeden geliyormuş gibi gösteriyorlar. Böylece İran'la takıştırmaya, çatıştırmaya çalışıyorlar. Biz 400 senedir İran'la savaşmadık. İran'ın nüfusunun yarısı Türkçe konuşur, bizim kardeşlerimizdir. Buradaki mesele şudur. Emperyal devletler diğer ülkelerin kaynaklarını sömürmek için her yola başvuruyor. Silah sanayilerini canlı tutmak için karışıklıklar, savaşlar çıkarıyorlar. İşte Irak'ta yapılan da buydu, Suriye'de yapılan da buydu. Şimdi İran'da yapılan da bu. Burada bize düşen görev, bu oyuna gelmemektir. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız, bir yandan ülkemizi bu bataklığa sokmamak için büyük bir gayret gösterirken, diğer yandan da bu savaşın, akan kanın durması için gece gündüz diplomatik çabalarını sürdürüyor.