Binali Yıldırım, 'İran'la, çatıştırmaya çalışıyorlar' diyerek konuştu: 'Bize düşen görev oyuna gelmemek'
Sputnik Türkiye
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına Türkiye'nin de çekilmek istendiğini... 20.03.2026, Sputnik Türkiye
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına Türkiye'nin de çekilmek istendiğini belirterek, "Burada bize düşen görev, bu oyuna gelmemektir" dedi.
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Bahçelievler Belediyesi tarafından Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde düzenlenen geleneksel bayramlaşma programına katılarak konuşma yaptı.
Türkiye'nin etrafının adeta bir ateş çemberiyle çevrildiğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:
Bu şartlar altında Türkiye'yi de bu batağa sokmaya çalışıyorlar. Bunun için ne yapıyorlar? Sahte bayrak operasyonu yapıyorlar. Füzeyi başka yerden fırlatıyorlar. Oradan değilmiş, bir başka ülkeden geliyormuş gibi gösteriyorlar. Böylece İran'la takıştırmaya, çatıştırmaya çalışıyorlar. Biz 400 senedir İran'la savaşmadık. İran'ın nüfusunun yarısı Türkçe konuşur, bizim kardeşlerimizdir. Buradaki mesele şudur. Emperyal devletler diğer ülkelerin kaynaklarını sömürmek için her yola başvuruyor. Silah sanayilerini canlı tutmak için karışıklıklar, savaşlar çıkarıyorlar. İşte Irak'ta yapılan da buydu, Suriye'de yapılan da buydu. Şimdi İran'da yapılan da bu. Burada bize düşen görev, bu oyuna gelmemektir. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız, bir yandan ülkemizi bu bataklığa sokmamak için büyük bir gayret gösterirken, diğer yandan da bu savaşın, akan kanın durması için gece gündüz diplomatik çabalarını sürdürüyor.
Yıldırım, Türkiye'nin "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bu tarafa titizlikle uyguladığına dikkati çekerek, "Kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok ama bir karış toprağımızda gözü olanın da gözünü oyarız. Bunu da yapmaya muktediriz. Ya yerin altına gömeriz Çanakkale'de olduğu gibi ya da denizin dibine dökeriz. Türkiye artık hafife alınacak bir ülke değildir. Türkiye silah sanayisiyle, ekonomisiyle her şeyden önce vatan sevgisiyle hercümerç olmuş bir milletin ülkesidir" dedi.