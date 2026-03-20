https://anlatilaninotesi.com.tr/20260320/aydinspor-eski-baskani-erhan-ozluer-ve-kardesine-silahli-saldiri-1104396004.html

Aydınspor eski başkanı Erhan Özlüer ve kardeşine silahlı saldırı

Aydınspor eski başkanı Erhan Özlüer ve kardeşine silahlı saldırı

Sputnik Türkiye

Eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi silahlı saldırıda hayatlarını kaybetti. 20.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-20T18:17+0300

2026-03-20T18:17+0300

2026-03-20T18:17+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/14/1104395849_0:18:1293:745_1920x0_80_0_0_4bc084f21ffda2d476a6b101ca38193d.png

Eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi, uğradıkları silahlı saldırıda yaşamını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Soruşturma geniş çaplı sürdürülüyor. Girne Mahallesi İsmet Sezgin Bulvarı'ndaki bir fırında, eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer'e tabancayla ateş edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Özlüer kardeşlerin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.Otoban gişesinde yakalandıPolis, olay yerinden kaçtığı belirlenen şüpheli U.K'yi, Aydın-İzmir otoyolu Aydın gişeleri mevkisinde yakaladı. Gözaltına alınan U.K, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

türki̇ye

aydın

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aydın, silahlı saldırı, hayatını kaybetti, eski aydınspor başkanı erhan özlüer