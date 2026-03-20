İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260320/aydinspor-eski-baskani-erhan-ozluer-ve-kardesine-silahli-saldiri-1104396004.html
Aydınspor eski başkanı Erhan Özlüer ve kardeşine silahlı saldırı
Eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi silahlı saldırıda hayatlarını kaybetti. 20.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-20T18:17+0300
aydın
silahlı saldırı
hayatını kaybetti
eski aydınspor başkanı erhan özlüer
Eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi, uğradıkları silahlı saldırıda yaşamını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Soruşturma geniş çaplı sürdürülüyor. Girne Mahallesi İsmet Sezgin Bulvarı'ndaki bir fırında, eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer'e tabancayla ateş edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Özlüer kardeşlerin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.Otoban gişesinde yakalandıPolis, olay yerinden kaçtığı belirlenen şüpheli U.K'yi, Aydın-İzmir otoyolu Aydın gişeleri mevkisinde yakaladı. Gözaltına alınan U.K, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
SON HABERLER
18:17 20.03.2026
Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2026
Eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi silahlı saldırıda hayatlarını kaybetti.
Eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi, uğradıkları silahlı saldırıda yaşamını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Soruşturma geniş çaplı sürdürülüyor.
Girne Mahallesi İsmet Sezgin Bulvarı'ndaki bir fırında, eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer'e tabancayla ateş edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Özlüer kardeşlerin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Otoban gişesinde yakalandı

Polis, olay yerinden kaçtığı belirlenen şüpheli U.K'yi, Aydın-İzmir otoyolu Aydın gişeleri mevkisinde yakaladı. Gözaltına alınan U.K, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
