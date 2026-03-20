Aydınspor eski başkanı Erhan Özlüer ve kardeşine silahlı saldırı
Sputnik Türkiye
Eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi silahlı saldırıda hayatlarını kaybetti. 20.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-20T18:17+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260320/antalyada-yangin-faciasi-5i-cocuk-6-kisi-hayatini-kaybetti-1104379763.html
Eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi, uğradıkları silahlı saldırıda yaşamını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Soruşturma geniş çaplı sürdürülüyor.
Girne Mahallesi İsmet Sezgin Bulvarı'ndaki bir fırında, eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer'e tabancayla ateş edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Özlüer kardeşlerin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.
Otoban gişesinde yakalandı
Polis, olay yerinden kaçtığı belirlenen şüpheli U.K'yi, Aydın-İzmir otoyolu Aydın gişeleri mevkisinde yakaladı. Gözaltına alınan U.K, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.