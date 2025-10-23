Türkiye
Kolombiya, ABD'nin Pasifik Okyanusu açıklarında tekneye düzenlediği saldırıya tepki gösterdi
Kolombiya, ABD'nin Pasifik Okyanusu açıklarında tekneye düzenlediği saldırıya tepki gösterdi
Sputnik Türkiye
Kolombiya, ABD'nin Pasifik Okyanusu açıklarında uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla bir tekneyi hedef almasına tepki gösterdi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth... 23.10.2025
Kolombiya hükümeti, ABD’nin Pasifik Okyanusu açıklarında uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir tekneye düzenlediği saldırıya sert tepki gösterdi.Kolombiya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı, ABD tarafından Pasifik Okyanusu’nda uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu iddia edilen bir teknenin imha edilmesini reddediyor” ifadeleri kullanıldı.Açıklamada Washington yönetimine uluslararası hukuka saygı gösterme çağrısı yapılarak, “Ulusal hükümet, bu tür durumların açıklığa kavuşturulması ve bölgede uyuşturucuyla mücadelenin onlarca yıldır olduğu gibi ortak biçimde sürdürülmesi için ABD hükümetine diplomatik kanallar aracılığıyla diyalog çağrısını yineliyor” denildi.Hegseth 3 kişinin öldüğünü duyurduABD Savaş Bakanı Pete Hegseth ise saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Pasifik Okyanusu’nda uluslararası sularda hareket eden teknenin “uyuşturucu kartellerine ait olduğu” iddiasını yineledi. Hegseth, Başkan Donald Trump’ın doğrudan talimatıyla gerçekleştirilen “ölümcül operasyon”da 3 kişinin öldüğünü duyurdu.Hegseth, sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntülerde, saldırı sonucu alevler içinde suya gömülen teknenin “kartel bağlantılı bir hedef” olduğunu savundu.Son haftalarda ABD ordusunun, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik benzer operasyonları artırması, Latin Amerika’da “yargısız infaz” tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Kolombiya hükümeti, bu tür saldırıların egemenlik haklarını ihlal ettiğini belirterek Washington yönetimine tepki gösterdi.8. saldırı olarak kayıtlara geçtiABD ordusunun bu operasyonu, son haftalarda Pasifik Okyanusu ve Karayipler açıklarında düzenlediği benzer eylemlerin sekizincisi olarak kayıtlara geçti. Washington yönetimi, saldırıların uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütüldüğünü savunurken, Latin Amerika ülkelerinde bu operasyonlar “egemenlik ihlali” ve “yargısız infaz” tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
Kolombiya, ABD'nin Pasifik Okyanusu açıklarında tekneye düzenlediği saldırıya tepki gösterdi

10:15 23.10.2025
© Fotoğraf / ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth Sosyal MedyaABD tekne saldırı
ABD tekne saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2025
© Fotoğraf / ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth Sosyal Medya
Kolombiya, ABD’nin Pasifik Okyanusu açıklarında uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla bir tekneyi hedef almasına tepki gösterdi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Başkan Donald Trump’ın talimatıyla düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldüğünü açıkladı.
Kolombiya hükümeti, ABD’nin Pasifik Okyanusu açıklarında uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir tekneye düzenlediği saldırıya sert tepki gösterdi.
Kolombiya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı, ABD tarafından Pasifik Okyanusu’nda uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu iddia edilen bir teknenin imha edilmesini reddediyor” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada Washington yönetimine uluslararası hukuka saygı gösterme çağrısı yapılarak, “Ulusal hükümet, bu tür durumların açıklığa kavuşturulması ve bölgede uyuşturucuyla mücadelenin onlarca yıldır olduğu gibi ortak biçimde sürdürülmesi için ABD hükümetine diplomatik kanallar aracılığıyla diyalog çağrısını yineliyor” denildi.

Hegseth 3 kişinin öldüğünü duyurdu

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth ise saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Pasifik Okyanusu’nda uluslararası sularda hareket eden teknenin “uyuşturucu kartellerine ait olduğu” iddiasını yineledi. Hegseth, Başkan Donald Trump’ın doğrudan talimatıyla gerçekleştirilen “ölümcül operasyon”da 3 kişinin öldüğünü duyurdu.
Hegseth, sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntülerde, saldırı sonucu alevler içinde suya gömülen teknenin “kartel bağlantılı bir hedef” olduğunu savundu.
Son haftalarda ABD ordusunun, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik benzer operasyonları artırması, Latin Amerika’da “yargısız infaz” tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Kolombiya hükümeti, bu tür saldırıların egemenlik haklarını ihlal ettiğini belirterek Washington yönetimine tepki gösterdi.

8. saldırı olarak kayıtlara geçti

ABD ordusunun bu operasyonu, son haftalarda Pasifik Okyanusu ve Karayipler açıklarında düzenlediği benzer eylemlerin sekizincisi olarak kayıtlara geçti. Washington yönetimi, saldırıların uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütüldüğünü savunurken, Latin Amerika ülkelerinde bu operasyonlar “egemenlik ihlali” ve “yargısız infaz” tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
DÜNYA
Venezüella ordusu, Karayip Denizi'nde askeri tatbikat düzenleyecek
18 Eylül, 10:14
