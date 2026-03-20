AB, Ortadoğu'daki çatışma nedeniyle yaşanabilecek göç krizi durumunda sınırları korumaya hazırlandığını açıkladı

Avrupa Birliği liderleri, olası göç krizine karşı sınır güvenliğini artırmaya hazır olduklarını açıklarken, enerji risklerinin incelenmesini istedi. 20.03.2026, Sputnik Türkiye

Avrupa Konseyi toplantısının ardından AB liderlerinin yayınladığı nihai bildiride, Ortadoğu’daki çatışmaların olası bir göç krizine yol açabileceği uyarısıyla, sınır güvenliğini artırmaya hazır olduklarını açıklandı. Bildiride, 2015 göç krizinden çıkarılan dersler doğrultusunda, kontrolsüz göçün engellenmesi için tüm araçların devreye sokulacağı vurgulandı:Hürmüz Boğazı Yapılan açıklamada, AB ülkelerinin, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün sağlanmasında bölgesel ortaklarla ancak koşullar oluştuğunda iş birliği yapmaya hazır olduğu belirtildi:AB liderleri ayrıca Hürmüz Boğazı ablukasının ortasında Aspides ve Atalanta deniz misyonlarını 'kendi yetki alanları doğrultusunda' güçlendirme arzusunu dile getirdiler.Enerji fiyatlarıLiderler, Ortadoğu’daki gerilimin enerji piyasalarına etkisinin incelenmesi için Avrupa Komisyonu’na talimat verdi. Enerji fiyatları, arz güvenliği ve tedarik zincirlerinde yaşanabilecek risklere karşı önlem hazırlanması istendi:İsrail’e çağrıAB, İsrail'i Lübnan'daki gerilimi daha da tırmandırmaktan kaçınmaya ve ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeye çağırdı:

