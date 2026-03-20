AB, Ortadoğu'daki çatışma nedeniyle yaşanabilecek göç krizi durumunda sınırları korumaya hazırlandığını açıkladı
Avrupa Birliği liderleri, olası göç krizine karşı sınır güvenliğini artırmaya hazır olduklarını açıklarken, enerji risklerinin incelenmesini istedi. 20.03.2026, Sputnik Türkiye
avrupa, hürmüz boğazı, perşembe, mali, ab, avrupa konseyi, avrupa birliği
03:50 20.03.2026
Avrupa Birliği liderleri, olası göç krizine karşı sınır güvenliğini artırmaya hazır olduklarını açıklarken, enerji risklerinin incelenmesini istedi.
Avrupa Konseyi toplantısının ardından AB liderlerinin yayınladığı nihai bildiride, Ortadoğu’daki çatışmaların olası bir göç krizine yol açabileceği uyarısıyla, sınır güvenliğini artırmaya hazır olduklarını açıklandı.
Bildiride, 2015 göç krizinden çıkarılan dersler doğrultusunda, kontrolsüz göçün engellenmesi için tüm araçların devreye sokulacağı vurgulandı:

2015 göç krizinden çıkarılan dersler ışığında ve benzer bir durumun yaşanmasını önlemek amacıyla, AB, AB'ye yönelik kontrolsüz göç hareketlerini engellemek ve Avrupa'da güvenliği korumak için diplomatik, hukuki, operasyonel ve mali araçlarını tam olarak seferber etmeye hazırdır. Avrupa Birliği dış sınırlarının güvenliği ve kontrolü güçlendirilmeye devam edecektir.

Hürmüz Boğazı

Yapılan açıklamada, AB ülkelerinin, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün sağlanmasında bölgesel ortaklarla ancak koşullar oluştuğunda iş birliği yapmaya hazır olduğu belirtildi:

Üye ülkelerin, gerekli koşullar oluştuğunda Hürmüz’de seyrüsefer özgürlüğünü sağlamak için iş birliğini artırma çabaları da memnuniyetle karşılandı.

AB, güvenliğini ve çıkarlarını korumaya devam edeceğini, bölgesel ve küresel ortaklarla birlikte çatışmaların etkilerini azaltmak için çalışacağını belirtti.

AB liderleri ayrıca Hürmüz Boğazı ablukasının ortasında Aspides ve Atalanta deniz misyonlarını 'kendi yetki alanları doğrultusunda' güçlendirme arzusunu dile getirdiler.

Enerji fiyatları

Liderler, Ortadoğu’daki gerilimin enerji piyasalarına etkisinin incelenmesi için Avrupa Komisyonu’na talimat verdi. Enerji fiyatları, arz güvenliği ve tedarik zincirlerinde yaşanabilecek risklere karşı önlem hazırlanması istendi:

Avrupa Konseyi, Komisyonu, son gelişmelerin AB üzerindeki enerji güvenliği ve enerji fiyatları, tedarik zincirleri ve göç açısından potansiyel etkileri hakkında Konseye rapor vermeye ve uygun önlemleri önermeye devam etmeye davet etmektedir

İsrail’e çağrı

AB, İsrail'i Lübnan'daki gerilimi daha da tırmandırmaktan kaçınmaya ve ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeye çağırdı:
Konsey, İsrail'i hava veya kara operasyonları yoluyla daha fazla gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya ve Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeye çağırıyor
