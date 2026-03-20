Sputnik Türkiye, 20.10.2024
36 ilaç daha SGK kapsamına alındı: Aralarında alerji aşısı da var
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 36 ilacın daha SGK'nın geri ödeme listesine dahil edildiğini duyurdu. 20.03.2026, Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, farklı tedavi alanlarına yönelik 27'si yerli üretim olmak üzere toplam 36 ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) geri ödeme listesine dahil edildiğini duyurdu. Dahil edilen ilaçlar arasında diyabet, enfeksiyon, enzim eksikliği ve bağışıklık hastalıklarını kapsayan ilaçlar bulunuyor. 27'si yerli 36 ilaç daha listedeBakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SGK aracılığıyla vatandaşların ilaca ve tedaviye erişimini kesintisiz şekilde güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:"Bu kapsamda hemofili, kan ürünü ve alerji aşısı başta olmak üzere diyabet, enfeksiyon, enzim eksikliği ve bağışıklık hastalıklarını kapsayan, farklı tedavi alanlarına yönelik 27 tanesi yerli üretim olmak üzere toplam 36 ilacı daha geri ödeme listemize dahil ettik. Hastalarımıza şifa olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür temenni ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum."
