https://anlatilaninotesi.com.tr/20260320/36-ilac-daha-sgk-kapsamina-alindi-aralarinda---alerji-asisi-da-var-1104387221.html

36 ilaç daha SGK kapsamına alındı: Aralarında alerji aşısı da var

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 36 ilacın daha SGK'nın geri ödeme listesine dahil edildiğini duyurdu. 20.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-20T13:19+0300

sağlik

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

sgk

i̇laç

ilaç geri ödemesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/17/1066070969_0:47:698:440_1920x0_80_0_0_9422de13f40f1fda5e6fbf6a7da1aa29.jpg

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, farklı tedavi alanlarına yönelik 27'si yerli üretim olmak üzere toplam 36 ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) geri ödeme listesine dahil edildiğini duyurdu. Dahil edilen ilaçlar arasında diyabet, enfeksiyon, enzim eksikliği ve bağışıklık hastalıklarını kapsayan ilaçlar bulunuyor. 27'si yerli 36 ilaç daha listedeBakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SGK aracılığıyla vatandaşların ilaca ve tedaviye erişimini kesintisiz şekilde güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:"Bu kapsamda hemofili, kan ürünü ve alerji aşısı başta olmak üzere diyabet, enfeksiyon, enzim eksikliği ve bağışıklık hastalıklarını kapsayan, farklı tedavi alanlarına yönelik 27 tanesi yerli üretim olmak üzere toplam 36 ilacı daha geri ödeme listemize dahil ettik. Hastalarımıza şifa olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür temenni ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

