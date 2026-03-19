UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Zaporojye Bölgesi'ndeki Ukraynalı askerler açlıktan baygınlık geçiriyor
Cephede Rus ordusunun ilerleyişine karşı koyamayan Ukraynalı askerlerin fiziksel açıdan zor durumda olduğu öğrenildi. 19.03.2026, Sputnik Türkiye
Zaporojye Bölgesi'ndeki cephe hattında görev yapan Ukrayna askerlerinin, ikmal yetersizliği nedeniyle açlıktan baygınlık geçirdiği ortaya çıktı.Sputnik'in ele geçirdiği telsiz kayıtlarına göre, bölgedeki Ukrayna birlikleri hem yoğun bombardıman hem de temel gıda ihtiyaçlarının karşılanamaması nedeniyle ciddi bir bitkinlik yaşıyor.Telsiz kayıtlarındaki dramatik diyalogMevzide bulunan bir Ukrayna askeri ile komutanı arasında geçen telsiz konuşmasında, askerin içinde bulundukları zor şartları dile getirdiği görüldü. Komutanın Rus birliklerin hareketliliği hakkındaki sorusuna yanıt veren asker, açlıktan bilincini kaybetme noktasına geldiğini ve çevrelerini duyamayacak kadar bitkin düştüğünü ifade etti. Ayrıca bölgedeki patlamalar nedeniyle sarsıntı geçirdiklerini belirten asker, kulaklarındaki çınlamanın kesilmediğini aktardı.İkmal sorunları operasyon kabiliyetini düşürüyorGörüşmenin devamında komutanın, birliğe en son ne zaman erzak ulaştığını sorduğu duyuldu. Kayıtlara yansıyan bu durum, Ukrayna ordusunun lojistik ağındaki aksaklıkların cephedeki askerlerin fiziksel durumunu ve savunma kapasitesini doğrudan etkilediğini bir kez daha gözler önüne serdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260319/portekizli-uzman-natonun-libya-mudahalesi-uluslararasi-hukuk-dolandiriciligidir-1104369981.html
Libya - Sirte kentinde eski Libya lideri Muammer Kaddafi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2026
