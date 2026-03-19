Portekizli uzman: NATO'nun Libya müdahalesi, uluslararası hukuk dolandırıcılığıdır

NATO'nun Libya'yı kaosa sürükleyecek müdahalesinin 15. yıldönümünde İttifak'ın politikasının değişmediğine dikkat çeken Marsili, stratejik kaynaklara sahip...

2026-03-19T14:55+0300

Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CEI-Iscte) araştırmacısı Marco Marsili, Libya müdahalesinin 15. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, NATO'nun BM kararlarını birer rejim değişikliği aracına dönüştürdüğünü belirtti. Sputnik'e demeç veren Marsili, 17 Mart 2011’de alınan 1973 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının, sivilleri koruma maskesi altında Kaddafi’yi devirmek için bir hukuk dolandırıcılığı olarak kullanıldığını vurguladı.İnsani yardım maskesiyle gelen yıkımKararın açıkça yabancı işgal gücü kullanımını yasaklamasına rağmen NATO’nun muhaliflerle koordineli hava saldırıları düzenlediğini hatırlatan Marsili, asıl hedefin insani yardım değil, 40 yıldır Batı’ya boyun eğmeyen bir lideri tasfiye etmek olduğunu ifade etti. Müdahale sonucunda Libya’nın bir 'zayıf devlete' dönüştüğüne dikkat çeken uzman, stratejik kaynaklara sahip ülkelerin her an benzer bir 'insani hedef' haline gelebileceği uyarısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260319/dr-habiyaremye-bati-zengin-ulkeleri-somurgelestirmek-istiyor-iranin-savunulmasi-rusya-ve-cin-icin-1104366642.html

