Washington’da panik: Rubio ve Hegseth’in evlerinin üzerinde tanımlanamayan İHA’lar görüldü
ABD'nin başkenti Washington'da, Dışişleri Bakanı Rubio ve Savaş Başkanı Pete Hegseth'in oturduğu evlerin bulunduğu askeri üs üzerinde menşei belirsiz insansız... 19.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-19T11:24+0300
ABD’nin başkenti Washington'da, Dışişleri Bakanı Rubio ve Savaş Başkanı Pete Hegseth'in oturduğu evlerin bulunduğu askeri üs üzerinde menşei belirsiz insansız hava araçlarının (İHA) gözlemlendiği belirtildi.
ABD basını, Washington’daki Fort Lesley J. McNair askeri üssü üzerinde tespit edilen menşei belirsiz İHA’ların paniğe yol açtığını yazdı.
Fort Lesley J. McNair askeri üste Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Pentagon Şefi Pete Hegseth’in oturduğu evler bulunuyor.
Askerlerin henüz İHA’ların menşeini belirleyemediği bildirilirken özellikle İran'a karşı devam eden askeri operasyon göz önüne alındığında, bu olayın üst düzey yetkililerin tahliye olasılığını gündeme getirdiği belirtildi.
Bununla birlikte, kaynaklar Rubio ve Hegseth'in şimdilik üsten ayrılma planları olmadığını dile getirdi.
Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, gazetecilerle bu konuda konuşmayı reddederken güvenlik gerekçeleriyle Hegseth’in ikamet ettiği yerin ve hareketlerinin konuşmaya açık olmadığı söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, söz konusu habere ilişkin yorum talebine henüz yanıt vermediği belirtildi.