ABD Senatosu, Trump’ın İran’a saldırı yetkilerini sınırlayan tasarıyı reddetti

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarını Kongre onayına bağlamayı öngören 'savaş yetkileri' tasarısını 53 hayır, 47 evet oyuyla...

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırılarını kısıtlamayı amaçlayan “savaş yetkileri” tasarısını 53 “hayır”, 47 “evet” oyuyla reddetti. Tasarı, Demokratlar tarafından sunulmuş ve Senatoda oylanmıştı.Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, partisinin çizgisinden ayrılarak tasarı lehine oy verirken, Demokrat Senatör John Fetterman tasarıya karşı çıktı. Tasarı kabul edilseydi, ABD Başkanı’nın herhangi bir ülkeye savaş başlatma kararları Kongre onayına tabi olacaktı ve Başkan, adımını önceden Kongreye bildirmek zorunda olacaktı.ABD ve İsrail, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat’ta İran’a askeri saldırı başlatmıştı. İran da İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn gibi bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348’i, yaralı sayısı 17 bini aştı. Saldırılarda, İran lideri Ali Hamaney ve çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti.

