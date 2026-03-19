https://anlatilaninotesi.com.tr/20260319/uluslararasi-hukuk-uzmani-natonun-libya-mudahalesi-orgutlu-saldirganlik-sucuydu-1104357810.html

Uluslararası hukuk uzmanı: NATO’nun Libya müdahalesi ‘örgütlü saldırganlık suçuydu’

Uluslararası hukuk uzmanı: NATO’nun Libya müdahalesi ‘örgütlü saldırganlık suçuydu’

Sputnik Türkiye

Uluslararası hukuk uzmanı Dr. Muhammed Mahmud Mehran, NATO'nun 2011'deki Libya müdahalesini, "Batı'nın finansal hegemonyasına meydan okuyan örnek bir Afrika...

2026-03-19T00:40+0300

2026-03-19T00:40+0300

2026-03-19T00:40+0300

dünya

ortadoğu

muammer kaddafi

hillary clinton

nicolas sarkozy

libya

batı

mısır

nato

total

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/15/1051957089_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_71d4c5a072954b4107aca0fb108d88a9.jpg

Uluslararası hukuk alanında uzman olan, Amerikan, Avrupa ve Mısır uluslararası hukuk dernekleri üyesi Dr. Muhammed Mahmud Mehran, NATO’nun Libya’ya yönelik 2011 müdahalesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sputnik’e konuşan Mehran, müdahalenin üzerinden 15 yıl geçtikten sonra “Batı’nın sivilleri koruma söyleminin tamamen temelsiz olduğunun açıkça görüldüğünü” söyledi.NATO’nun, Libya’yı “Afrika’nın en yüksek yaşam standartlarına sahip ülkesinden, kaosa ve iç savaşlara sürüklenmiş başarısız bir devlete” dönüştürdüğünü söyleyen uzman, bunun “BM Şartı’nın açık ihlali ve uluslararası hukuk açısından tehlikeli bir emsal” yarattığını vurguladı.‘2011 öncesi Libya ‘karanlık bir diktatörlük’ değil, örnek bir devletti’Mehran, 2011 öncesi Libya’nın “Batı medyasının sunduğu gibi karanlık bir diktatörlük değil, birçok göstergede örnek alınan bir ülke” olduğunu belirtti. Ülkenin 2010’da İnsani Gelişme Endeksi’nde dünyada 53’üncü, Afrika’da ise birinci sırada yer aldığını hatırlattı.Uzman, öne çıkan sosyal ve ekonomik göstergeleri şöyle sıraladı:Mehran ayrıca, dünyanın en büyük sulama projelerinden biri olan “Büyük Yapay Nehir”in NATO tarafından özellikle hedef alınarak vurulduğunu, bunun “ülkenin su altyapısını çökertmeye yönelik kasıtlı bir saldırı” olduğunu belirtti.‘Hedef, altın dinar ve Libya’nın kaynaklarıydı’Uluslararası hukuk uzmanı, müdahalenin gerçek saiklerinin “tamamen ekonomik ve jeopolitik” nitelik taşıdığını dile getirerek, Muammer Kaddafi’nin 143 ton altınla desteklenen ortak Afrika para birimi “altın dinar” projesinin doların ve Afrika frangının egemenliğini tehdit ettiğini vurguladı:Mehran, Libya petrolünün de müdahalenin stratejik hedeflerinden biri olduğunu belirterek, Total ve BP gibi Batılı enerji şirketlerinin, Kaddafi’nin “Libya devletinin çıkarını önceleyen sert şartları yürürlüğe koymasının ardından” ülke kaynakları üzerindeki kontrolü artırma peşine düştüğünü söyledi.Ulusal kaynakların millileştirilmesinin “çokuluslu şirketlerde ciddi rahatsızlık yarattığını” dile getiren uzman, savaşın aynı zamanda “Rusya ve Çin’in Libya pazarındaki etkisini kırarak, alanı Amerikan ve Avrupa şirketlerine açmayı” amaçladığını ifade etti.Sarkozy Dosyası: ‘Kişisel ve mali bir komplo’Mehran, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy etrafındaki yolsuzluk skandalına da dikkat çekti. Sarkozy’nin, Kaddafi’nin 2007 seçim kampanyasını finanse ettiği iddialarını “örtmek” amacıyla Libya müdahalesini agresif biçimde savunduğunu belirtti:‘BM kararı sivilleri korumayı öngörüyordu, rejim değişikliğini değil’Mehran, BM Güvenlik Konseyi’nin 1973 sayılı kararının “sivil nüfusun korunmasını” öngördüğünü, ancak NATO’nun bu çerçeveyi aşarak operasyonu “Libya hükümetini devirmeye yönelik tam kapsamlı bir savaşa dönüştürdüğünü” söyledi.Uzman, bunun BM Şartı’nın devletlerin iç işlerine müdahaleyi yasaklayan 2’nci maddesinin ihlali anlamına geldiğini vurgulayarak, “Rusya ve Çin, kararın bu şekilde yorumlanmasına açıkça karşı çıktı, ancak NATO bu itirazları görmezden geldi” dedi.

libya

batı

mısır

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, muammer kaddafi, hillary clinton, nicolas sarkozy, libya, batı, mısır, nato, total, bp, bm, dinar, petrol, fransa