İranlı siyaset uzmanı Seyed Mohammad Marandi: İran, ABD’nin Irak ve Libya müdahalelerinden ders çıkardı

İranlı siyaset uzmanı Seyed Mohammad Marandi: İran, ABD'nin Irak ve Libya müdahalelerinden ders çıkardı

12.03.2026

Tahran Üniversitesi’nden siyaset uzmanı Seyed Mohammad Marandi, İran’ın ABD ile yaşadığı gerilimler ve son dönemdeki çatışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.Marandi, İran İslam Devrimi’nden bu yana ABD ve müttefikleriyle sürekli bir gerilim yaşandığını belirterek ülkenin bu süreçte savaşlar, yaptırımlar ve baskılarla karşı karşıya kaldığını söyledi.'İran geçmiş deneyimlerden ders çıkardı'Marandi’ye göre İran yalnızca kendi deneyimlerinden değil, ABD’nin farklı ülkelerde yürüttüğü askeri operasyonlardan da ders çıkardı.İran’ın Irak, Afganistan, Vietnam, Venezuela ve Küba gibi ülkelerde yaşanan gelişmeleri, ayrıca Suriye ve Libya’daki savaşları dikkatle izlediğini belirten Marandi, bu tecrübelerin İran’ın stratejisinin şekillenmesinde etkili olduğunu söyledi.Marandi ayrıca İran’ın güçlü bir medeniyet ve dini ideolojiye sahip olduğunu, bunun da direniş ve dış müdahalelere karşı durma anlayışını güçlendirdiğini ifade etti.'İran savunma kapasitesini güçlendirdi'Marandi, İran’ın özellikle ABD’nin Irak ve Afganistan’ı işgal ettiği dönemden sonra savunma hazırlıklarını artırdığını söyledi.Bu süreçte İran’ın yerli teknoloji geliştirmeye odaklandığını, özellikle drone ve füze kapasitesini geliştirdiğini belirten Marandi, bu sistemleri korumak için yer altı üsleri ve altyapılar inşa edildiğini ifade etti.'İran uzun süredir bu senaryoya hazırlanıyor'Marandi, İran’ın yaklaşık 25 yıldır olası bir çatışma senaryosuna hazırlandığını dile getirerek bu hazırlıkların son dönemde yaşanan gelişmelerle daha görünür hale geldiğini savundu.Marandi ayrıca ABD ve İsrail’in İran’ın drone ve füze saldırılarını durduramadığını öne sürdü. Bu nedenle saldırıların şehirleri hedef aldığını ve bunun İran’a karşı bir misilleme niteliği taşıdığını söyledi.

