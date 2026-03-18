Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260318/pezeskiyan-iranda-enerji-tesislerine-yonelik-saldirinin-kontrol-edilemez-sonuclari-olabilir-1104355919.html
Pezeşkiyan: İran'da enerji tesislerine yönelik saldırının kontrol edilemez sonuçları olabilir
Pezeşkiyan: İran'da enerji tesislerine yönelik saldırının kontrol edilemez sonuçları olabilir
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD-İsrail'in İran'da enerji tesislerine yönelik saldırılarının tüm dünyayı etkileyebilecek kontrol edilemez sonuçlara yol açabileceğini belirtti. 18.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-18T21:45+0300
2026-03-18T21:46+0300
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in, İran’ın enerji altyapısına yaptığı saldırılara ilişkin sosyal medyadan bir açıklama yaptı.İran’ın enerji altyapısının hedef alınmasını "şiddetle kınadığını" belirten Pezeşkiyan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Sputnik Türkiye
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mesud pezeşkiyan, abd, ortadoğu, i̇ran, i̇srail
mesud pezeşkiyan, abd, ortadoğu, i̇ran, i̇srail

Pezeşkiyan: İran'da enerji tesislerine yönelik saldırının kontrol edilemez sonuçları olabilir

21:45 18.03.2026 (güncellendi: 21:46 18.03.2026)
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2026
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD-İsrail’in İran'da enerji tesislerine yönelik saldırılarının tüm dünyayı etkileyebilecek kontrol edilemez sonuçlara yol açabileceğini belirtti.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in, İran’ın enerji altyapısına yaptığı saldırılara ilişkin sosyal medyadan bir açıklama yaptı.
İran’ın enerji altyapısının hedef alınmasını "şiddetle kınadığını" belirten Pezeşkiyan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bu tür saldırgan eylemler, Amerikan ve Siyonist düşmana ve destekçilerine hiçbir fayda sağlamayacaktır. Bu, durumu daha da kötüleştirecek kontrol edilemez sonuçlara yol açabilir; bu sonuçların boyutu tüm dünyayı etkisi altına alabilir.

