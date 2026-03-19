Trump: İran’a asker göndermiyoruz
Trump: İran’a asker göndermiyoruz
ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın ülkesine 'muazzam destek' verdiğini ve İran konusunda sorumluluk aldığını belirtti. Öte yandan Trump, şiddetlenen... 19.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-19T19:30+0300
2026-03-19T19:30+0300
2026-03-19T19:53+0300
ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'yle görüşmesi sırasında gazetecilere açıklama yaptı.Trump, “Bugün İran konusunu konuşacağız. Japonya'yla her konuda muazzam bir destek ve ilişki içindeyiz. NATO'nun aksine Japonya gerçekten sorumluluk alıyor” dedi.Takaichi’nin seçim zaferini öven Trump, “Japonya tarihindeki en başarılı seçim” olduğunu söyledi. İran savaşına değinen Trump, ''İran’a asker göndermiyoruz. İran üzerindeki saldırılar yakında bitecek. İran liderliği yok oldu. Yeniden yeni liderler arıyorlar'' açıklamasında bulundu.
i̇ran, nato, i̇srail, i̇srail başbakanlık ofisi, i̇srail ordusu, savaş, savaş bakanlığı, savaş bakanı, savaş uçağı, savaş gemisi, sanae takaichi
Trump: İran’a asker göndermiyoruz
19:30 19.03.2026 (güncellendi: 19:53 19.03.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, Japonya’nın ülkesine 'muazzam destek' verdiğini ve İran konusunda sorumluluk aldığını belirtti. Öte yandan Trump, şiddetlenen çatışmalara rağmen ABD’nin İran’a kara birlikleri göndermeyeceğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'yle görüşmesi sırasında gazetecilere açıklama yaptı.
Trump, “Bugün İran konusunu konuşacağız. Japonya'yla her konuda muazzam bir destek ve ilişki içindeyiz. NATO'nun aksine Japonya gerçekten sorumluluk alıyor” dedi.
Takaichi’nin seçim zaferini öven Trump, “Japonya tarihindeki en başarılı seçim” olduğunu söyledi.
İran savaşına değinen Trump, ''İran’a asker göndermiyoruz. İran üzerindeki saldırılar yakında bitecek. İran liderliği yok oldu. Yeniden yeni liderler arıyorlar'' açıklamasında bulundu.