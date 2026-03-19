Seul’de BTS konseri öncesi 'terör alarmı': Güvenlik önlemleri maksimum seviyeye çıkarıldı

Güney Kore, ünlü müzik grubu BTS'in uzun bir aradan sonra yapılacak olan 'geri dönüş konseri' öncesi başkent Seul'de güvenliği artırdı. Terör alarmı... 19.03.2026, Sputnik Türkiye

Seul, K-pop grubu BTS’in büyük geri dönüş konseri öncesinde güvenlik önlemlerini artırdı. Cumartesi günü gerçekleşecek konsere 260 binden fazla hayranın katılması bekleniyor. Güney Koreli yetkililer, başkent Seul'da terör alarmını yükselterek binlerce polisi görevlendirmeye hazırlanıyor.Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung, bakanlar kurulunda yaptığı açıklamada, “Önemli olan güvenlik” dedi ve içişleri bakanlığı ile acil durum birimlerinin her olasılığa karşı hazırlıklı olmasını istedi. Konser, ülkenin küresel kültürel prestijini pekiştirmek için önemli bir etkinlik olarak değerlendiriliyor.Alarm seviyeleri yükseltildiYetkililer, dört seviyeli alarm sisteminde Seul’in bazı bölgelerinde terör alarmını ikinci en düşük seviyeye yükseltti. ABD Büyükelçiliği, sahneye yaklaşık 160 metre mesafede bulunuyor ve uluslararası gelişmeler, özellikle Orta Doğu krizi, olası riskler arasında gösteriliyor.BTS, konseri Gwanghwamun Meydanı’nda, tarihi Gyeongbokgung Sarayı önünde gerçekleştirecek ve etkinlik, yeni albümleri “Arirang”ın yayınlanmasından bir gün sonra yapılacak.Binlerce polis görevlendirildiSeul polisi, 6 bin 500 polis memuru ve 70’den fazla özel tim birimini, şehir yönetimi ise 3.400 personel, 102 itfaiye aracı ve 803 itfaiye personeli ile konser alanında güvenlik sağlayacak. 31 giriş kapısı metal dedektörlerle donatılacak ve çevredeki binalara erişim kısıtlanacak.Konser sonrası BTS dünya turnesi başlayacak ve 34 şehir, 82 konserle beş kıtada hayranlarla buluşacak. Şehir ayrıca konserle eş zamanlı olarak BTS temalı kültürel festival, drone ışık gösterileri ve medya yerleştirmeleri düzenleyecek.

