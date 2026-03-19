https://anlatilaninotesi.com.tr/20260319/rusyadan-abd-ve-israile-iran-cagrisi-askeri-maceraya-derhal-son-verin-1104375493.html

Rusya’dan ABD ve İsrail’e İran çağrısı: Askeri maceraya derhal son verin

Sputnik Türkiye

Rusya, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarını derhal durdurması çağrısında bulundu. İran etrafındaki krizin çözümünün ön koşulunun Washington... 19.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-19T22:01+0300

dünya

rusya dışişleri bakanlığı

abd

i̇srail

i̇ran

saldırı

operasyon

basra

basra körfezi

hürmüz boğazı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/05/1099936711_0:21:762:450_1920x0_80_0_0_893c04961800f2c9bbee8904edcabe02.png

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’tan bu yana İran topraklarına yönelik sürdürdüğü operasyonu ‘askeri macera’ olarak nitelendirerek, krizin çözümü için Washington ve Tel Aviv’in derhal saldırıları durdurması gerektiğini belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Moskova’nın Körfez bölgesinde çatışmanın tırmanmasından ciddi endişe duyduğu vurgulandı.Açıklamada, “Bu çatışmanın çözümüne giden yoldaki ilk adım, ABD ve İsrail’in kendi askeri maceralarını sürdürmekten derhal vazgeçmesi olmalıdır” denildi. Moskova, bu adımın atılmaması halinde bölgedeki durumun daha da tehlikeli bir şekilde tırmanabileceği uyarısında bulundu.Açıklamada ayrıca, “Moskova, Hürmüz ve Basra Körfezi bölgesinde silahlı çatışmanın sürmesinden ve durumun bir tırmanma senaryosu doğrultusunda gelişmesi riskinden ciddi şekilde endişe duyuyor” ifadelerine yer verildi.ABD ve İsrail, 28 Şubat’tan bu yana İran topraklarındaki hedeflere, aralarında başkent Tahran’ın da bulunduğu çeşitli noktalara hava saldırıları düzenliyor. Saldırılar sonucu altyapıda ağır hasar ve sivil can kayıpları olduğuna ilişkin bilgiler gelirken, İran da buna karşılık olarak İsrail toprakları ve Ortadoğu’daki ABD askeri tesislerine misilleme saldırıları gerçekleştiriyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

