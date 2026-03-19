Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Ramazan Bayramı öncesi karayollarında durum: Otoyol ve köprü geçişleri ücretsiz olacak
Ramazan Bayramı öncesi karayollarında durum: Otoyol ve köprü geçişleri ücretsiz olacak
Ramazan Bayramı tatili öncesinde KGM sorumluluğundaki otoyollar ve 15 Temmuz Şehitler ile Fatih Sultan Mehmet köprüleri 22 Mart Pazar günü saat 00.00'a kadar ücretsiz olacak. İşte illere göre yol durumu ve çalışmalar
2026-03-19T08:28+0300
2026-03-19T08:28+0300
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 22 Mart Pazar günü saat 00.00'a kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz olacak.KGM'nin yol durumu bültenine göre, yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları süren kesimlerde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.Bölge bölge yol durumu:
Ramazan Bayramı öncesi karayollarında durum: Otoyol ve köprü geçişleri ücretsiz olacak

08:28 19.03.2026
Ramazan Bayramı tatili öncesinde Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve 15 Temmuz Şehitler ile Fatih Sultan Mehmet köprüleri 22 Mart Pazar günü saat 00.00'a kadar ücretsiz olacak.
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 22 Mart Pazar günü saat 00.00'a kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz olacak.
KGM'nin yol durumu bültenine göre, yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları süren kesimlerde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.

Bölge bölge yol durumu:

Eceabat-Abide yolu 12-13. kilometrelerde deniz tahribatı nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Polatlı-Ankara yolu 44-46. kilometrelerde Turkuaz Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle kavşak kolları trafiğe kapalı, ulaşım alternatif güzergahlardan sürdürülüyor.
Uşak-Sivaslı yolu 5-6. kilometrelerde hızlı tren üst geçit köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Afyonkarahisar-Kütahya yolu 32. kilometrede YHT projesi viyadük inşaatı nedeniyle ulaşım Kütahya istikametinde iki yönlü devam ediyor.
Göksun-Elbistan yolu 22-48. kilometrelerde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kayseri-Pınarbaşı yolu 24-28. kilometrelerde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Antalya-Alanya yolu 14-15. kilometrelerde hemzemin kavşak yapım çalışmaları sürüyor; sürücüler trafik işaretlerine dikkat etmeli.
Adıyaman-Kahta yolu 11-14. kilometrelerde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Trabzon-Rize yolu 1. kilometrede Forum AVM yaya üst geçidi yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım her iki yönde tek şeritten kontrollü devam ediyor.
