Dr. Habiyaremye: Batı, zengin ülkeleri sömürgeleştirmek istiyor, İran’ın savunulması Rusya ve Çin için kritik eşik
© REUTERS Majid Asgaripour
© REUTERS Majid Asgaripour
Abone ol
NATO'nun Libya müdahalesinin üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen Batı'nın politikalarının aynen devam ettiğine dikkat çeken Habiyaremye, İran'ın savunulmasının önemine vurgu yaptı.
Johannesburg Üniversitesi’nden Profesör Dr. Alexis Habiyaremye, ABD ve Batılı müttefiklerinin küresel güç kaybını durdurmak için kaynak zengini ülkeleri hedef alan yeni bir sömürgeleştirme dalgası başlattığını belirtti.
NATO'nun Libya operasyonunun 11. yıldönümü vesilesiyle Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Habiyaremye, Libya örneğinde olduğu gibi Washington’ın, bağımsız siyasi rota çizen ve stratejik kaynaklara sahip olan devletleri sistematik olarak yıkıma uğrattığını savundu.
Demokrasi vaadi ve askeri müdahalelerin arka planı
ABD’nin gerçek anlamda demokrasiyi teşvik etmekle hiçbir zaman ilgilenmediğini belirten Habiyaremye; 1953’te İran’da Muhammed Musaddık’a yönelik CIA darbesi, 1961’de Patrice Lumumba suikastı ve Salvador Allende’ye karşı yapılan darbeyi bu durumun en somut kanıtları olarak gösterdi.
Profesör Habiyaremye, ABD’nin küresel hegemonyasının açıkça gerilediğini ancak bu düşüşün çatışmasız olmayacağını vurgulayarak, Batı’nın kendi çıkarlarıyla uyumlu olmayan ülkelere karşı acımasız eylemlerini sürdüreceği uyarısında bulundu.
Küresel Güney için topyekün hazırlık çağrısı
Habiyaremye, Küresel Güney ülkelerinin yeniden sömürgeleştirme girişimlerine karşı hazırlıklı olmaları ve birlikte hareket etmeleri gerektiğini ifade etti.
Münih’teki siyasi söylemlerin Afrika ve Latin Amerika’nın hedefte olduğunu gösterdiğini savunan uzman, Venezuela’nın petrol kaynakları üzerindeki baskının ve Küba’ya yönelik hazırlıkların bu stratejinin bir parçası olduğunu dile getirdi.
Habiyaremye’ye göre ABD, dünyadaki tüm stratejik kaynakları kendi kontrol alanı içinde görmeye devam ediyor.
İran’ın savunulması Rusya ve Çin için kritik eşik
Mevcut tabloda ABD’nin doğrudan İran’ı hedef aldığını ancak Rusya’yı parçalama ve Çin’i zayıflatma planlarından vazgeçmediğini belirten Habiyaremye, bu durumun her iki güç için de ciddi bir uyarı niteliği taşıdığını söyledi.
İran’ın olası bir mağlubiyetinin küresel dengeler açısından telafi edilemez sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken uzman, bu sürecin her ne pahasına olursa olsun engellenmesi gerektiğini savunarak sözlerini tamamladı.
